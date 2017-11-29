Імпорт технологій до Росії зупинено, її економіку буде викинуто на узбіччя – Алексашенко

Учасники програми «Ваша Свобода»: Кирило Клименко, експерт аналітичного центру KievStratPro; Сергій Алексашенко, колишній заступник голови Центробанку Росії, науковий співробітник Інституту Брукінгса у США.

«Дозвольте мені чітко сказати: пов’язані з Мінськими угодами санкції залишатимуться чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них», – наголосив державний секретар США Рекс Тіллерсон. Санкції не тільки підтверджують у Вашингтоні, а й можуть їх посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичного і банківського секторів російської економіки, а до лютого США розглянуть нові санкції проти Росії. І вони стануть безпрецедентними, як повідомляє «Ехо Москви». За даними російських ЗМІ, до чорного списку можуть включити найвпливовіших бізнесменів, пов’язаних із Путіним, а також їхніх дітей. Як прогнозує російський політолог Валерій Соловей, довгостроково нові санкції завдадуть Росії «колосальних збитків». Щоправда, президент США Дональд Трамп раніше невтомно закликав до хороших відносин з Росією і кілька тижнів тому назвав у «Твітері» противників таких «хороших відносин» з Москвою «ненависниками і дурнями».

​Олександр Лащенко: Пане Клименко, як можна прокоментувати заяву Рекса Тіллерсона? Наскільки я можу судити, це одна з гострих заяв на адресу Росії щодо необхідності виконання «Мінська» і можливості поліпшення відносин з Москвою лише після того, як Росія припинить агресію проти України. Так хіба що Тереза Мей, прем’єр-міністр Великобританії, вже не один раз різко висловлювалася.

Після зустрічі Волкера і Суркова та недосягнутого прогресу США підсилюють тиск на Росію

Переговори Волкера і Суркова можуть відновитися або напередодні виборів у березні, або вже після

​Кирило Клименко: США займають послідовну позицію – дотримуються міжнародного права і принципів демократії в світі. Ніхто не допустить дій будь-якої країни, тим більше Росії, щодо втручання у внутрішні справи інших країн. Особливо після останньої зустрічі Волкера і Суркова та недосягнутого прогресу з цього питання США підсилюють тиск на Росію. Це дуже впливово і суттєво діє, особливо в рамках президентської кампанії Путіна, який у березні переобиратиметься. Це черговий спосіб підвищити ставки в переговорному процесі... Переговори (Волкера і Суркова – ред.) можуть відновитися або напередодні виборів у березні, або вже після.

Путін не хоче втрачати обличчя перед своїм електоратом щодо поступок на користь «капіталістичного, імперіалістичного Заходу». Росія підвищує ставки перед будь-якими переговорами. Це їхня стратегія. Може бути й провокація зі сторони російських підконтрольних сил у «ЛНР» та «ДНР». Тим більше, бачили квазіпереворот в «ЛНР», який зрежисований із Москви. Щоправда, на сьогодні малоймовірне об’єднання («ЛНР» і «ДНР» – ред.), бо два гравці завжди краще для розігрування, наприклад, «мінського формату» – «ЛНР» за якусь позицію, а «ДНР» – проти, потім мінятися ролями.

– Пані Алексашенко, на Ваш погляд, уже запроваджені санкції, наприклад, в енергетичному секторі проти Росії, можливі нові, які анонсуються проти оточення Путіна – це дійсно серйозний крок Вашингтона в протидії Росії? Чи не слід перебільшувати все це?

Не треба видавати бажане за дійсне. Наразі про жодні нові санкції не йдеться. Фінансові санкції з точки зору впливу на російську економіку перестали працювати. Для окремих банків і компаній це створює проблеми

​Сергій Алексашенко (переклад): Не треба перебільшувати і видавати бажане за дійсне. Наразі про нові санкції не йдеться. Вступає в силу скорочення термінів кредитування з 30 днів до 14 для фінансових організацій, з 90 днів до 60 для нефінансових, які були під санкціями. Фінансові санкції з точки зору впливу на російську економіку перестали працювати. Для окремих банків і компаній це створює проблеми – самі не можуть виходити на ринок позик або продажу акцій, а решта російських компаній – так.

У 2014-у, в 2015-у жодна російська компанія не могла залучити капітали західних ринків, сьогодні залучає більше грошей, ніж сплачує борги

Якщо в 2014-у, в 2015-у жодна російська компанія не могла залучити капітали західних ринків, сьогодні цієї проблеми немає – російська економіка в цілому залучає із зовнішніх ринків капіталу більше грошей, ніж сплачує борги.

Авантюра на Донбасі обходиться Путіну до 2 мільярдів доларів на рік. Бюджет становить 260 мільярдів. Путін сильно дестабілізує політичну і економічну ситуацію в Україні. Досягає успіху

Авантюра на Донбасі обходиться Путіну від 1,5 до 2 мільярдів доларів на рік. Не більше. Це менше 1% російського федерального бюджету. Офіційний бюджет становить понад 260 мільярдів доларів. Путін сильно дестабілізує політичну й економічну ситуацію в Україні. Він досягає успіху.

– Як повідомляє «Ехо Москви», мовляв, будуть нові санкції проти Росії. Які, на думку російського політолога Валерія Солов’я, можуть бути надсерйозними у довгостроковій перспективі для Росії.

Сергій Алексашенко: Адміністрація має скласти список людей, які причетні до порушення прав людини, до окупації української території, до організації війни на Донбасі, до корупції, перелік цих людей та їхніх активів на території США. Але цей закон не вимагає від адміністрації негайного введення санкцій і не говорить про те, що санкції будуть проведені одномоментно і одним великим списком. Це буде доповідь. Це будуть індивідуальні санкції, дуже неприємні для людей у санкційних списках, але з точки зору стійкості путінського режиму ні на що не впливатимуть.

Я сьогодні ставив би на те, що жодних нових санкцій не буде. Єдине, що я поки що бачу, що Америка або не усвідомлює, або не визнає, що Росія проти неї веде війну

Поки що адміністрація Трампа намагається досягнути якогось прогресу в стосунках з Росією, зокрема щодо виконання Мінських угод. Навряд чи на сьогодні вона готова посилити переговорні позиції з Росією. Я сьогодні ставив би на те, що нових санкцій не буде. Єдине, що я поки що бачу, що Америка або не усвідомлює, або не визнає, що Росія проти неї веде війну. Сказати б, що Росія завдає серйозних збитків Америці, – неправда. Сказати б, що Росія змушує Америку ухвалювати якісь рішення, – неправда.

Імпорт сучасних технологій до Росії призупинено. Якщо це триватиме ще 5, 7, 10 років, російську економіку буде викинуто на узбіччя світового процесу

Але такого краху російського рубля давно не було. Санкції щодо Росії грають все ж дуже велику роль. Імпорт сучасних технологій до Росії практично зупинено. І з кожним місяцем, з кожним роком російська економіка все більше і більше відставатиме. Якщо це триватиме ще 5, 7, 10 років, звісно, російську економіку буде викинуто на узбіччя світового процесу. Насправді заяви і Тіллерсона, і Волкера були достатньо жорсткими і неприємними для Росії, що ми хочемо покращення стосунків з Росією, але цього неможливо досягнути, допоки не побачимо суттєвого прогресу у виконанні Мінських угод Росією!

– Пане Клименко, якщо вважати те, що робить Путін, не стільки гібридною війною проти України, скільки війною Путіна зі США, то це війна вже на рівних, якщо вірити пану Алексашенку. Чи ні?

Путін для Америки незручний. Не дозволяє спокійно вести прогнозовану політику

​Кирило Клименко: Путін для Америки незручний. Не те, що створює загрозу для американських інтересів у світі, але не дозволяє спокійно вести прогнозовану політику. Тому постійно треба реагувати.

Україна – не головна на порядку денному світової безпеки. Це пасьянс між Сирією, Україною, проблеми на Близькому Сході

Україна – також не головна країна на порядку денному світової безпеки. Тіллерсон у промовах не тільки Україні приділяв увагу – це такий пасьянс між Сирією, Україною, проблеми на Близькому Сході і так далі. Трамп, навіть будучи на верхівці американської піраміди влади, не вільний у прийнятті рішень. Як бізнесмен, буде тиснути на Росію і домагатися найбільших позитивних результатів для своєї країни.

Росія поставила на собі хрест, захопивши Крим

Росія поставила на собі хрест, захопивши Крим. Офіційного визнання не буде. Як в Ізраїлі й досі Голанські висоти захоплені, але це не визнається світом.

Принаймні гаряча фаза конфлікту не буде віддана на поталу Путіну. Це буде слабкістю президента Трампа і доведення, що в якихось зв’язках з Росією все ж перебуває. США намагатимуться відшукати можливості компромісу, але за червоні лінії не перейдуть.