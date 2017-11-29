Москва не відчуває себе зобов’язаною грати за правилами, з якими вона погодилася раніше (світова преса)

«Путінський міст» через Керченську протоку коштуватиме російському бюджету значно дорожче, ніж передбачалося, пише одне з популярних американських видань. «Німецький фонд Маршалла» публікує аналіз колишнього представника США при НАТО щодо глобальних наслідків нещодавніх російських військових маневрів «Захід-2017». Британська преса звертає увагу на ймовірне втручання російських «тролів» на перебіг та результати референдуму щодо «Брекзиту».

Бюджет «Путінського мосту» з Росії до незаконно анексованого нею українського Криму може коштувати на мільярд доларів дорожче, ніж передбачалося, звертає увагу американський часопис Newsweek.

За останньою інформацією, яку оприлюднили деякі російські державні видання, Росії, можливо, доведеться витратити ще на сто мільярдів рублів (1,7 мільярда доларів) більше, щоб з’єднатися суперечливим мостом через Керченську протоку із окупованим Кримом.

Заявлених раніше 4-5 мільярдів доларів для завершення мосту з автомобільним та залізничним сполученням, як свідчать деякі нові підрахунки, виявляється недостатньо.

Як зауважує автор статті, «Москва незаконно анексувала в України Крим в 2014 році, й це стало одним із найбільш суперечливих земельних захоплень, що сталося в Європі з часу завершення Другої світової війни. Незважаючи на опозицію Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Росія встановила де-факто контроль над Кримом та розпочала будівництво до нього дорогого мосту, оскільки наразі сухопутного зв’язку між чорноморським півостровом та Росією немає, а всі сполучення здійснюються або водним, або повітряним транспортом.

Тим часом новий «Путінським міст» може стати надмірно дорогим, оскільки, як цитує видання чиновника із місцевого «міністерства», який говорить на умовах анонімності, робоча група, створена в Росії для робіт у Криму, оцінила, що модернізація рейсів у регіоні обійдеться російській казні у близько сто мільярдів рублів.

Колишній заступник голови місії США при НАТО, а нині старший аналітик центру «Німецький фонд Маршалла» Лі Фітценберґер нині повертається до теми вересневих військових навчань Росії та Білорусі «Захід-2017». У своїй статті на сайті аналітичного центру дипломат аналізує те, на що більшість аналітиків та експертів не звернули увагу: а саме, як цими непрозорими військовими маневрами Москва дестабілізує існуючу структуру регіональної безпеки на європейському континенті.

«Світ може відчувати полегшення з приводу того, що Росія не використовувала воєнну демонстрацію цих осінніх навчань як привід для агресії або для облаштування постійного базування військ в Білорусі, як на це вказували багато аналітиків, що висловлювали побоювання з приводу цих подій. Під час та після «Заходу-2017» було багато написано, здебільшого зосереджуючись на тому, що росіяни вводили в оману партнерів з інших блоків щодо розміру та цілей цих маневрів. Але що менше привернуло увагу, так це більш фундаментальні та довгострокові аспекти: а саме те, як «Захід-2017» вписується у перспективну структуру непрозорих російських військових навчань, які дестабілізують регіональну безпеку, намагаючись уникнути зобов’язань, які Москва взяла на себе у сенсі зміцнення довіри поміж державами у Європі.

Західні занепокоєння щодо можливого розміру та цілі «Заходу-2017» були прямими наслідками послідовного приховування Росією справжніх та достовірних даних щодо її військової діяльності за останні кілька років.

«Щоб уникнути зовнішнього спостереження, Росія регулярно не повністю звітувала про кількість військовослужбовців, що брали участь у її військових навчаннях, і провела великі неочікувані маневри, метою яких було перевірити реакцію Заходу на непередбачувану активність військ», – пише Фітценберґер.

Така поведінка в поєднанні з діями Росії щодо України в 2014 році та Грузії в 2008 році, сприяє зростанню впевненості у тому, що Росія готова знову використовувати збройні сили проти своїх сусідів, та засвідчує: Москва не відчуває себе зобов’язаною грати за правилами, із якими вона погодилася колись раніше, резюмує американський дипломат.

Тим часом британська The Guardian пише, що велетні світових соцмереж – Facebook і Twitter, як про це повідомляють у Палаті громад, погодились надати певну інформацію щодо російського втручання (що Кремль заперечує) під час референдуму щодо виходу Британії із ЄС, так званого «Брекзиту».

Даміан Колінз, голова парламентського комітету з питань цифрової, культурно-медійної та спортивної політики, заявив, що ця інформація дасть Великобританії можливість краще уявити, чи намагалася Росія вплинути на голосування за вихід із ЄС.

Обидві соціальні медіа-мережі цього тижня написали Колінзу, що як комітет, так і виборча комісія попросили їх надати інформацію про втручання Росії в референдум щодо «Брекзиту».

Тому мережа Facebook, зокрема, заявила, що надасть інформацію до початку грудня, а Twitter повідомив, що «має намір поділитися нашими знахідками протягом найближчих тижнів».

У США Facebook вже передав аналогічну інформацію, яка підтверджує, що під час президентської кампанії реклама та фальшиві новини, розповсюджувані «фабрикою тролів», що базована у російському Санкт-Петербурзі, були прочитані близько 126 мільйонами осіб.

Водночас Колінз повідомляє, що «систематичне розповсюдження фальшивих новин організаціями, що підтримуються російською стороною», його дуже непокоять. При цьому британський парламентар додає, що Великобританія та США знали лише про роботу одного агентства в Санкт-Петербурзі, але «ймовірно, будуть виявлені й інші».

Британський часопис зауважує: як констатують дослідники Единбурзького університету, 419 рахунків, що були локалізовані в Росії, намагалися впливати на політику Великобританії, тим часом 2752 рахунки у мережі Twitter були призупинені в США.

Відповідаючи на запитання, чи має він підозри щодо впливу російського референдуму на Росію, Колінз зазначає: «Я вважаю, що ми маємо право знати, що відбувається. Деяка діяльність відбулася безпосередньо перед референдумом і, звичайно, під час проведення кампанії. Ось чому я написав Марку Цукербергу прохання, щоб Facebook надав нам інформацію про діяльність, що підтримується російською мовою, на їхній платформі…Подібну інформацію вони надали Сенату США… Сподіваюсь, що ми таким чином матимемо кращі шанси зрозуміти масштаби операцій, підтриманих Росією під час референдуму».