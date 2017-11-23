Росія критикує медичну реформу України, щоб приховати власні проблеми у цій сфері (світова преса)

Аналітичний центр Jamestown Foundation зі США розмірковує над тим, як Україна та Росія конкурують у сфері реформування охорони здоров’я. В американській газеті Newsweek є публікація про те, що кримські татари переживають друге в історії вигнання. У виданні Hufftington Post у США пропонують у цьогорічне американське свято Дня подяки кожному зробити внесок у боротьбу із російською пропагандою.

На сайті аналітичного центру Jamestown Foundation розмірковують над тим, як Україна та Росія конкурують у сфері реформування охорони здоров’я. Автор статті, аналітик із України Максим Бугрій пише, що російські ЗМІ різко розкритикували медичну реформу, ухвалену Верховною Радою України, але насправді «напади Кремля на Україну затьмарюють власні проблеми системи охорони здоров’я в Росії».

Російські ЗМІ звинуватили міністра охорони здоров’я України Олену Супрун у тому, що вона виконує завдання Заходу і бажає знизити медичні постачання російських товарів, мовиться у статті. Російське державне телебачення заявило, що тепер людям в Україні доведеться продавати все, що вони мають, і ще й брати кредити для того, щоб дозволити собі медичну допомогу, зауважує Бугрій.

«Таке негативне зображення є елементом широкої політичної/інформаційної війни Кремля проти Києва», – переконаний автор статті. Це лише на перший погляд здається, що завданням Росії є просто дискредитувати саму Супрун, сім’я якої боролася проти Сталіна, але насправді мета Москви в тому, що вона хоче не дати Києву створити власну дієву систему управління охороною здоров’я, а можливо, й експортувати свою власну систему охорони здоров’я в інші пострадянські країни, мовиться у статті. «Насправді завдяки ухваленим реформам Україна може запропонувати більш реальне і стійке управління охороною здоров’я та фінансові рішення у порівнянні з сусідньою Росією», – наголошує український аналітик.

Автор також зауважує, що якщо порівняти статистику України та Росії за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, то дві країни мають дуже схожі показники, але в Україні деякі з них все ж кращі, незважаючи на те, що Росія витрачає значно більше коштів.

За часів колишнього президента України Віктора Януковича в Україні хотіли запровадити систему охорони здоров’я за зразком Росії, де цю сферу реформували раніше, та з роками російська система виявила низку принципових недоліків, мовиться у статті.

Українська медична реформа, на думку автора, «є серйозним кроком вперед від принципу радянської загальної охорони здоров’я».

В американському виданні Newsweek є публікація про те, що кримські татари переживають друге в історії вигнання. Автор статті Падріґ Рейді звертає увагу на те, що після анексії Криму у 2014 році тисячі кримських татар вимушені були покинути півострів і переїхати до таких міст, як Київ та Львів.

Офіційно є дані про 25 тисяч кримськотатарських переселенців, але в реальності ця цифра може бути набагато вищою, мовиться у статті.

«Переселені всередині країни, вони у перебувають пастці вигнання з їхнього дому, де влада (встановлена Росією – ред.) стирає ознаки їхньої унікальної ідентичності і відкидає кримськотатарську культуру як небезпечну сепаратистську загрозу анексії», – зауважує автор.

Кримські татари бачать в українському уряді більш надійного гаранта їхніх прав, пише Рейді, який розповідає про трагічну історію кримськотатарського народу за часів СРСР та наводить історії із життя людей, які поїхали з рідного Криму через анексію.

Ельміра Катаклі – одна з тисяч переселенців, які змушені були покинути Крим через російську анексію в 2014 році, пише автор. Вона виросла в Узбекистані і змогла повернутися разом із родиною в рідний Крим, коли їй було 12 років. Та після анексії вона вирішила переїхати через те, що добре пам’ятає, якою було життя її народу під час СРСР, мовиться у статті. На її думку, в Росії в людини немає ніяких прав, у той час як в Україні «принаймні можна боротися за них в судах», цитує автор слова Катаклі.

Серед багатьох історій автор згадує і про співзасновницю організації «Крим SOS» Тамілу Ташеву, яка, серед іншого, висвітлює порушення прав людини в окупованому Криму. Ташева переконана, що у разі, якщо вона спробує повернутися в Крим, нова влада звинуватить її в екстремізмі та сепаратизмі, мовиться у статті.

У виданні Hufftington Post автор Еван Лезервуд пропонує в цьогорічний День подяки у США (а це четвертий четвер листопада, цього року 23-го) кожному зробити внесок у боротьбу із російською пропагандою.

Автор переконаний: підхід США до президента Росії Володимира Путіна як до політика – стратегічна помилка, тому що він насправді ватажок шпигунської мережі.

«Він прийшов до влади не як демократично обраний лідер, і навіть не як старомодний бандит у відкритому та чесному перевороті, а як зловмисний ілюзіоніст», – переконаний автор. Шпигун робить усе не для себе особисто, а задля стратегічної переваги, і до дій із цією метою належить і все його спілкування, мовиться у статті.

Самі американці ще не звикли до того, що їхні ж «новонароджені комунікаційні засоби», в тому числі і соціальні мережі, такі, як Facebook та Twitter, можуть вміло і нерозбірливо використовувати проти них самих, зазначає автор.

«Розрив зв’язку особи з реальністю є авангардною зброєю будь-якого авторитарного режиму. Перша стратегічна мета полягає не в нав’язуванні світогляду правителя, а в ставленні під сумнів всіх легітимізованих точок зору», – мовиться у статті: «Збивання з пантелику йде попереду від навіювання ідей».

Тому на цих вихідних (а у США вони тривають із нагоди Дня подяки чотири дні) автор пропонує вимкнути телефони, читати друковані книжки, купити газету, текст в якій редагували живі люди, і висловити подяку за можливість «поки що дихати вільно».