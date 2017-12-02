Прозорість у держурядуванні і освоєнні грошей в Україні є важливими для подальшої підтримки Заходу – генерал Бен Годжес

Львів – Запровадження реформ, прозорість щодо використання державних грошей, а передусім бажання українського народу – це ті головні кроки на шляху України до НАТО, переконаний командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес. Він розповів про допомогу США Україні, про те, чого навчились американські солдати в українських бійців.

Бен Годжес три роки носить на своєму наплічнику синьо-жовту стрічку. Жартує, що вже дуже забруднилась. Для нього це не лише кольори українського прапора – це символічний вияв ставлення українців до натівських військовослужбовців. Американський генерал розповів, коли три роки тому приїхав у Львів, щоб взяти участь у військових навчанням на Яворівському полігоні, до нього і литовського офіцера підійшла українка і запитала, звідки вони приїхали.

Українські солдати у дуже складних умовах зуміли зупинити російські війська, а також сепаратистів, які діють під керівництвом Росії. Американські солдати плекають величезну повагу до українських військовослужбовців

«Я був у камуфляжній формі. Литовський офіцер, оскільки розмовляв російською, відповів і сказав, що ми з НАТО. Жінка розплакалась і почала дякувати за те, що представники американської армії і союзники приїхали для того, щоб підтримати. Вона зняла стрічку зі своєї сумочки і віддала її мені. Я ношу стрічку наплічнику. Це як нагадування про ті очікування, які Україна має щодо підтримки з боку США», – каже Бен Годжес.

Власне від сильно-жовтої стрічки розпочалась його симпатія до України та українців. Американський генерал часто буває на Яворівському полігоні, де американські військові інструктори проводять вишкіл для українських бійців.

«Коли я був у військових госпіталях у Києві, Харкові, Маріуполі, Дніпрі, то чув від українських бійців, що їм багато допомогло, як медичне устаткування, так і ті навики, які вони отримали під час навчань на Яворівському полігоні. Я пишаюсь українськими чоловіками та жінками, які служать у Збройних силах України. Вони справді хоробрі, міцні горішки. Українські солдати у дуже складних умовах зуміли зупинити російські війська, а також сепаратистів, які діють під керівництвом Росії. Американські солдати плекають величезну повагу до українських військовослужбовців», – наголосив Бен Годжес.

Взаємовигідний вишкіл

Країни-НАТО розпочали підготовку українських бійців на Яворівському полігоні у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» у 2015 році. Понад 6 тисяч українських бійців, які пройшли зону бойових дій на Донбасі пройшли навчання під керівництвом натівських інструкторів. Зараз на полігоні перебувають 250 американських військовослужбовців 27 піхотної бригади зі штату Нью- Йорк. Це тактичні навчання для рот і батальйонів. Головний акцент робиться на інтенсивній та оборонній тактиці. Українські солдати відпрацьовують свої навички за стандартами НАТО. За принципом, як відбуваються військовий вишкіл на Яворівському полігоні, працюють всі навчальні центри США. На полігоні Львівщини, згідно з рішенням Генштабу України, буде перебувати штаб у складі найфаховіших офіцерів. Водночас генерал Бен Годжес зауважив, що американські військовослужбовці вчаться в українських вояків, які мають досвід ведення бойових дій.

Ми багато дізнались від українських солдат про російську артилерію, про їхні радари, електронну війну, повітряні засоби, які вони використовують. Ми не знали цього і це та інформація, яку ми отримали, співпрацюючи з українськими колегами

«Ми багато дізнались від українських солдат про російську артилерію, про їхні радари, електронну війну, повітряні засоби, які вони використовують. Ми не знали цього і це та інформація, яку ми отримали, співпрацюючи з українськими колегами. Також ми дізнались про те, як росіяни використовують безпілотники. Російські війська запускають безпілотники, перехоплюють радіо і телекомунікацію, потім визначають цілі для бомбардування, тобто, по суті, росіяни дуже вміло поєднали безпілотники, ракети і електронну війну. Раніше з таким я не мав справи. Ми саме в українських військових навчились навчились, як діяти в небезпечних умовах. А українські військовослужбовці випрацювали дуже передовий метод, як протидіяти такій тактиці проти російського війська», – розповідає Годжес.

Членство у НАТО залежить від України і її відповідальності

Прозорість у державному врядуванні, в освоєнні державних грошей дуже важливі, щоб Україна продовжувала отримувати непохитну підтримку з боку Заходу

Як американський генерал оцінює перспективу України щодо членства у НАТО? Чи є сигналом для західних партнерів про готовність України приєднатись до Альянсу, той факт, що справжні бойові і фахові українські офіцери обіймуть високі посади у керівництві українською армією, зокрема у Міноборони? На це запитання Радіо Свобода генерал Бен Годжес відповів:

«США, Канада, Європа на боці України. Але Україна повинна розуміти і свою відповідальність, продовжувати реалізувати реформи. Прозорість у державному врядуванні, в освоєнні державних грошей дуже важливі, щоб Україна продовжувала отримувати непохитну підтримку з боку Заходу. Я переконаний, що для України важливо не лише заробити і втримати довіру з боку Заходу, але також важлива довіра власного народу до влади, до парламентарів. Це важливо для забезпечення безпеки України», – розповідає Годжес.

Він зауважує, що необхідно продовжувати реформи і проводити прозоро використання державних грошей, бо без цих речей складно ухвалити рішення щодо членства України в Євросоюзі і НАТО.

Найефективніші і найкращі лідери постають у часи війни, конфлікту. Я за цей час познайомився з великою кількістю офіцерів, керівників і командирів бригад, батальйонів. Це молоді офіцери, які є ветеранами, добре підготовлені, вишколені. І я з радістю спостерігатиму, як вони підніматимуться у рангу

«Найефективніші і найкращі лідери постають у часи війни, конфлікту. Я за цей час познайомився з великою кількістю офіцерів, керівників і командирів бригад, батальйонів. Це молоді офіцери, які є ветеранами, добре підготовлені, вишколені. І я з радістю спостерігатиму, як вони підніматимуться у рангу. Звісно, що кадрові питання залежать від міністерства, яке краще знає. Зараз міністерство робить багато, щоб навчати українську армію за стандартами НАТО, щоб гармонізувати те, як воно відбувається в українській армії за нормами НАТО – це дуже важливо», – наголошує американський генерал.