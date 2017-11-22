​27-а піхотна бригада армії США прибула в Україну

Львів – Віднині на Яворівському полігоні, що на Львівщині, українські військовослужбовці проходитимуть вишкіл, яким керуватимуть інструктори 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США. 22 листопада вони урочисто перебрали командування від колег із 45-ї піхотної бригади Національної гвардії Збройних сил США.

Військовослужбовці 45-ї піхотної бригади згорнули свій бойовий прапор. Майже десять місяців інструктори однієї з найкращих американських дивізій зі штату Оклахома провели в Україні, тренуючи українських бійців.

Тим часом військовослужбовці 27-ї піхотної бригади зі штату Нью-Йорк (місто Сірак’юс) розгорнули свій бойовий стяг, який майорітиме на полігоні до серпня наступного року. Саме стільки часу 250 військових інструкторів з цієї піхотної бойової бригади разом із колегами з Канади, Польщі, Британії, Литви, Данії, загалом понад 400 осіб, тренуватимуть українських військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій на Донбасі. Водночас натовські військовослужбовці перейматимуть український бойовий досвід.

Історія 27-ї піхотної бригади сягає ще 1908 року. Тоді це була 6-та дивізія армії США, а у 1916 була перейменована у 27-му. Вояки цієї бригади брали участь у бойових діях у роки Першої світової війни, виконували бойові завдання у роки Другої світової війни. Бригада має великий бойовий досвід. Військовослужбовці брали участь в операції «З визволення Іраку», були з місією в Афганістані, а тепер бригада передислокована в Україну. Завдання «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» не змінилось. Адже головна мета – наблизити українське військо до стандартів НАТО, зокрема, важливо не тільки покращити процес тренування українських військовослужбовців, а й розбудувати матеріально-технічну базу тренувального центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон), розширити інші тренувальні центри в Україні, кажуть американські військовослужбовці.

Місія 27-ї піхотної бригади не змінюється. Буде такою ж, як і 45-ї. Але прогнозую, що українське командування братиме на себе більше відповідальності у межах роботи місії

«Місія 27-ї піхотної бригади не змінюється. Буде такою ж, як і 45-ї. Але прогнозую, що українське командування братиме на себе більше відповідальності у межах роботи місії. Ми готові і відкриті до пропозицій командування Сухопутних військ України, якщо вони мають бажання змінити тренування»,– каже командувач Сухопутних військ США в Європі Фредерік Бен Годжес.

США підтримує Україну

Церемонія передачі повноважень американськими підрозділами відбулась у переддень Дня подяки у США, який відзначають у тій країні 23 листопада. Тому посол США в Україні Марі Йованович подякувала військовослужбовцям України та США.

Через чотири роки з часу Революції гідності, коли український народ зробив свій вибір на користь свободи, демократії, Європи, ми продовжуємо підтримувати Україну в цьому

«Я вдячна військовослужбовцям України, що вони захищають свою державу, а також хочу подякувати американським військовослужбовцям, жінкам і чоловікам, що вони допомагають українцям у цій боротьбі. Через чотири роки з часу Революції гідності, коли український народ зробив свій вибір на користь свободи, демократії, Європи, ми продовжуємо підтримувати Україну в цьому», – зазначила посол США в Україні Марі Йованович.

Американський посол, звертаючись до піхотинців Збройних сил США, наголосила, що українські вояки є символом партнерства з Америкою, водночас американські військовослужбовці допомагають Україні ставати сильним і надійним партнером, який захищає свої кордони.

Серед 250 військовослужбовців 27-ї піхотної бригади є двоє осіб українського походження, які зголосились самостійно приїхати в Україну, як і решта складу підрозділу.

Країни-НАТО розпочали підготовку українських бійців на Яворівському полігоні у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» у 2015 році. За весь час вишкіл пройшли понад 6 тисяч українських солдатів і офіцерів. На сьогодні це вже третя ротація і навчання проходить дев’ятий батальйон українських Збройних сил. Українських бійців тренували інструктори 76-ї піхотної бригади зі штату Каліфорнія, 45-та зі штату Оклахома і тепер розпочали командування військові 27-ї піхотної бригади зі штату Нью- Йорк.

Кожна група українських військовослужбовців проходить вишкіл на Яворівському полігоні протягом 55 днів, вдосконалюючи тактичні навики, стрільбу, навчаючись медичній допомозі. Підрозділи Сухопутних військ Збройних сил України, які тренувались під керівництвом інструкторів НАТО, зараз виконують бойові завдання на Донбасі.