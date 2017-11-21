У США радники з нацбезпеки закликають Трампа ухвалити план про продаж летальної зброї Україні

Радники президента Трампа з національної безпеки підготували план про продаж та фінансування зброї летальної дії для України на загальну суму майже 50 мільйонів доларів та закликають президента його підтримати.

Про це з посиланням на джерела у Конгресі та Державному департаменті у вівторок повідомляє видання Los Angeles Times.

До переліку рекомендованого озброєння входять протитанкові системи «Джавелін» та інше високотехнологічне обладнання.

Раніше про існування такої рекомендації повідомив канал ABC.

«Голос Америки» звернувся за роз’ясненням до Білого дому, але адміністрація поки що не прокоментувала цієї інформації.

Конгрес США затвердив у бюджеті на 2018 фінансовий рік військову допомогу Україні на суму 350 мільйонів доларів.