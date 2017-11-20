США будуть поставляти Україні кораблі та засоби протиповітряної оборони – Айзенберг

Нададуть США зброю Україні чи ні – питання другорядне, стверджує ветеран бойових дій на Донбасі та волонтер Мирослав Гай. Набагато важливішим він вважає реформування самої української армії згідно зі стандартами НАТО. Водночас він визнає: допомога Сполучених Штатів буде позитивним сигналом усьому світу, що з Україною можна співпрацювати. Натомість військовий експерт Олександр Хара налаштований скептично. На його думку, Київ отримає зброю тільки в разі деструктивної поведінки Росії.

Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг впевнений, що питання про надання Україні озброєння було та залишається політичним, тож його варто оцінювати окремо від військової ситуації.

Цитуючи закон про національний оборонний бюджет США, Айзенберг зазначає, що пропозиція виділити 350 мільйонів доларів для України на закупівлю зброї для цього документу є безпрецедентною.

Сполучені Штати будуть поставляти Україні кораблі прибережної дії, кораблі берегової охорони, засоби протиповітряної оборони

«Сполучені Штати будуть поставляти Україні кораблі прибережної дії, кораблі берегової охорони, засоби протиповітряної оборони – тобто радари протиповітряної оборони та радари спостереження за надводною ситуацією. Сполучені Штати будуть витрачати ці кошти на реабілітацію та лікування поранених українських військовослужбовців, а також на навчання та підготовку українських військових медиків», – перерахував він в ефірі «Ранкової Свободи».

Ця допомога надійде, якщо закон підпише президент США Дональд Трамп. Крім того, згідно з повідомленнями в американських ЗМІ, план бюджету передбачає надання Україні переносних протитанкових комплексів «Джавелін».

На думку Айзенберга, надання зброї Україні залежить від того, чи піде Росія на співпрацю щодо розміщення миротворчої місії на Донбасі.

Сполучені Штати будуть використовувати цю пропозицію надання Україні зброї для того, щоб Росія з Донбасу пішла

«Сполучені Штати будуть використовувати цю пропозицію надання Україні зброї для того, щоб тиснути на Росію перш за все, змусити Росію погодитись на розміщення миротворців на Донбасі і таким чином – на деескалацію військової ситуації, а також на те, щоб власне Росія з Донбасу пішла», – міркує він, хоча висловлює впевненість, що Кремль робитиме все, аби уникнути такого сценарію.

Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара переконаний – навіть якщо президент США вирішить надати Україні летальну зброю, кардинальним чином ситуація на Донбасі не зміниться.

«Це є просто козир для роботи з росіянами – вони (США – ред.) будуть їх таким чином посилати в певний бік, але це не означає, що нам дадуть цю зброю, абсолютно. Якщо Росія буде поводити себе якимось деструктивним чином, то можуть і дати. Але вірогідність така невелика, враховуючи те, що йде певний процес і всі втягнулися, найголовніше Україна, в ці миротворчі ініціативи і таке інше».

Миротворчий процес, зазначає Хара, не сприяє наданню зброї, проте в разі загострення Сполучення Штати будуть змушені і надалі підтримувати Україну.

В той же час учасник бойових дій на Сході, офіцер запасу та керівник благодійного фонду «Мир і Ко» Мирослав Гай вважає, що українська армія наразі здатна впоратись і без «Джавелінів», проте їхнє надання оцінює як принципово важливе.

«Це є великий показник, по-перше, нашої підтримки з їхнього боку, по-друге, це буде сигнал усьому цивілізованому світу, що з нами можна і треба співпрацювати в цьому напрямку», – пояснює він.

Крім того, за словами Гая, набагато більше стратегічне значення мають спільні навчання українських військових із американськими колегами та узгодження стандартів ЗСУ із західними.

«В нас зараз переформовується і система освіти, і система навчань і, я сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо про те, що деякі наші підрозділи вже будуть працювати по стандартах НАТО, мається на увазі штатний розпис. Це більш важливо, тому що зміниться система управління і планування. А дадуть нам одну ракетку чи не дадуть – насправді сенсу не має. Найголовніше – це підтримка, співпраця і стратегічний рух в одному напрямку», – переконанує ветеран.

Експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан припускає, що США хочуть допомогти Україні зброєю, аби довести: Москва не має впливу на чинну адміністрацію Білого Дому.

Адміністрація Трампа намагатиметься проілюструвати, що вони ніяк не залежні від Росії

«Адміністрація Трампа намагатиметься все робити, щоб проілюструвати і своєму суспільству, і світові, що все це безпідставно, вони ніяк не залежні від Росії і будуть вживати заходи ефективної протидії і агресії, і експансії», – міркує Богдан.

Він не виключає, що ситуація на Донбасі може змінитися і потребувати нових видів озброєння для стримування ворога. Однак зауважує: надання допомоги Сполученими Штатами буде супроводжуватись ретельним контролем.

«(Джеймс – ред.) Меттіс, міністр оборони, заявляв, що надання коштів для придбання американського озброєння буде супроводжуватись інспекційними перевірками – наскільки Україна проводить реформи в секторі безпеки й оборони ефективно, наскільки вона швидко й оперативно переходить на стандарти НАТО», – наголошує військовий експерт.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

​