Трампу представлять рекомендацію виділити Україні 47 мільйонів доларів на озброєння – ЗМІ

Президенту США Дональду Трампу буде представлена рекомендація з планом фінансування та продажу високотехнологічних оборонних озброєнь Україні на суму 47 мільйонів доларів, повідомляє ABC News з посиланням на джерело у Державному департаменті США.

ABC News заявляє, що цей план передбачає надання Україні зброї, що включає протитанкові ракетні системи «Джавелін».

Представник Ради національної безпеки США 17 листопада сказав ABC, що відомство на сьогодні «немає повідомлень». РНБ вирішила раніше цього тижня дати зелене світло на презентацію пакету допомоги, повідомляє ABC.

Будь-яке рішення з цього питання має бути затверджене Конгресом США, а також Трампом.

Під час візиту до України у серпні міністр оборони США Джим Маттіс заявив про свою особисту підтримку щодо постачання зброї Києву. Ця позиція суттєво відрізняється від попередньої адміністрації Білого дому, яка мала побоювання, що постачання зброї може сприяти ескалації ситуації.

Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. З квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів. Москва ці звинувачення відкидає.

За останніми даними ООН, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.