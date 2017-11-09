Проект оборонного бюджету США-2018: 350 мільйонів доларів для України

Проект оборонного бюджету передбачає виділення допомоги Україні в сфері безпеки і підтримку програми країн Балтії щодо стримування агресії з боку Росії.

Представники Сенату і Палати представників домовилися виділити 4,6 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування (EDI), націлену на протидію агресивній політиці Росії в Європі та зміцнення боєздатності США на континенті.



Ця сума міститься в законопроекті про асигнування на національну оборону США на 2018 фінансовий рік, узгодженому Комітетами з питань збройних сил Сенату і Палати представників, очолюваних сенатором Джоном Маккейном і конгресменом Маком Торнберрі.

Бюджетний законопроект також передбачає виділення «350 мільйонів доларів для надання Україні допомоги у сфері безпеки, включно з оборонною летальною допомогою», йдеться у документі, опублікованому на сайті Комітету з питань збройних сил Сенату.

При цьому закон обмежує виділення половини цих коштів до того часу, поки міністр оборони США не підтвердить, що Україна вжила значних заходів для проведення критично важливих для обронної сфери інституційних реформ, необхідних для підтримки потенціалу, створеного з використанням наданої допомоги в сфері безпеки.

Законопроект передбачає виділення до 100 мільйонів доларів на підтримку спільної програми країн Балтії щодо поліпшення їх опірності і зміцненню потенціалу стримування російської агресії.



Проект вимагає надання звіту про російську гібридну війну в рамках щорічної доповіді про стан російських збройних сил і системи безпеки, включаючи оцінку російської стратегії і потенціалу інформаційної війни, шкідливих дій в кіберпросторі і примусових заходів економічного характеру.



Документ також продовжує заборону на використання засобів Міністерства оборони з метою двостороннього військового співробітництва з Росією.



Він також забороняє Міністерству оборони використовувати програмне забезпечення російської компанії «Лабораторія Касперського» через повідомлення, що вона може бути вразливою для впливу російського уряду.



Загалом на оборонні потреби США планують виділити 700 мільярдів доларів, що на 26,1 мільярда доларів більше, ніж в офіційному запиті президента США Дональда Трампа.

Для остаточного затвердження законопроект має пройти голосування в Сенаті і Палаті представників, після чого його має підписати президент Трамп.