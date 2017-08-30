Турчинов: оборонний бюджет 2018 року становитиме не менше ніж 5% ВВП

Оборонний бюджет України у 2018 році становитиме не менше ніж 5% валового внутрішнього продукту, а загальне фінансування повинне бути на рівні щонайменше 162,7 мільярда гривень, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони. Як повідомляє прес-служба РНБО, під керівництвом Турчинова відбулось обговорення оборонного бюджету на 2018 рік.

«Окрім того, відмінністю цього бюджету буде те, що основне його фінансування відбуватиметься із загального фонду, який складатиме близько 156,4 мільярда гривень. Спеціальний фонд формуватиметься виключно на підставі пропозицій силових міністерств та відомств і складатиме близько 6,3 мільярдів гривень, тобто загальне фінансування повинне бути не менше ніж 162,7 мільярда гривень», – сказав Турчинов.

За словами секретаря РНБО, при плануванні бюджету необхідно чітко врахувати питання збільшення грошового забезпечення українських військовослужбовців. «У першу чергу, це стосується значного підвищення посадових окладів і окладів за військове звання», – додав він.

Крім Турчинова, в обговоренні взяли участь перший віце-прем’єр України Степан Кубів, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Олександр Данилюк, міністр оборони Степан Полторак, керівник СБУ Василь Грицак, керівники Національної гвардії, Нацполіції, розвідувальних органів й інших силових структур країни.

Турчинов додав, що після уточнення показників оборонного бюджету вони будуть затверджені на засіданні РНБО, яке має відбутися на початку вересня.

За даними Міністерства оборони, у 2010–2013 роках за станом витрат на оборону Україна посідала передостаннє місце серед країн Європи, ці витрати складали близько 1% ВВП. У 2017 році на безпеку й оборону в бюджеті було передбачено 5% від ВВП.