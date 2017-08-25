Бюджет-2018 з’явиться вчасно і буде більшим за теперішній – посадовці

Проект бюджету на 2018 рік має бути представлений 15 вересня, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«На даний момент бюджет погоджений із міністерствами в структурі балансу, проведена спільна нарада з участю президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, представників фракцій для того, щоб представити бюджет вчасно – 15 вересня 2017 року», – сказав Кубів.

Зупинилися на 10 пріоритетах, які є складовими реформ, зазначив міністр, не розкриваючи, які саме ці пріоритети.

Бюджет-2018 буде більшим за теперішній, зазначила в коментарі Радіо Свобода перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова.

«Наша економіка зростає, і доходи наші теж зростуть. Постійне зниження дефіциту – це напрямок, у якому ми працюємо. Плюс у нас є певні зобов’язання, які ми на себе взяли, в тому числі перед міжнародними партнерами за програмою Міжнародного валютного фонду. Тому в цьому році граничний дефіцит, який ми не маємо права перевищити, становить близько 3 відсотків, наступного року – 2,4%», – зауважила Маркарова.

Бюджет-2017 за результатами першого півріччя був перевиконаний, а кошти перерозподілені на субсидії, безпеку та оборону, програму реімбурсації за медичним напрямком, кілька освітніх програм і ті напрямки, в яких спостерігалась критична потреба, пояснила заступник міністра фінансів.

Раніше чільні українські посадовці звертали увагу, що бюджет на 2018 рік має передбачити фінансування низки реформ, які нині здійснює Україна.