Росію дратує будь-яка допомога США для ВМС України – Гайдук

Гості передачі «Ваша Свобода»: Сергій Гайдук, командувач ВМС України в 2014– 2016 роках; Олег Чубук, речник командування Військово-морських сил України.

Резонансну реакцію викликало у Росії спорудження мобільним будівельним батальйоном морських піхотинців США в місті Очакові на півдні України командного центру для ВМС України. Депутат Держдуми Росії, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що «втопить у Чорному морі американських солдатів і штаб навчань НАТО, який будується в Очакові».

Олександр Лащенко: Пане Гайдук, що це за центр в Очакові?

Проект стартував у 2009. Азаров робить заяви у Москві зараз, а при ньому ж у 2012 році будували в Очакові сліп для підйому катерів

​Сергій Гайдук: Проект, відповідно до якого здійснюються будівельно-ремонтні роботи в інфраструктурі ВМС України, а точніше, на об’єктах, які використовуються під час міжнародних навчань на території України, стартував у 2009 році. Від 2009-го цей проект існує, ціла низка об’єктів, які були відреставровані, відремонтовані й розбудовані в пунктах базування ВМС України на території Одещини й Миколаївщини, мають уже життя й перспективу, коли йде така дивна реакція від «закидати крилатими ракетами», «розбомбити», розмова ведеться про «внутрішньополітичний конфлікт», «загроза чергового сплеску чи витка «громадянського конфлікту в Україні» з боку Російської Федерації. При всьому тому, що, наприклад, той же колишній прем’єр Азаров робить ці заяви в Москві зараз, а при ньому ж у 2012 році будували в тому ж Очакові сліп для підйому катерів, для вивантаження й завантаження техніки на кораблі.

– Пане Чубук, що ж там будується? «База НАТО»?

Йдеться про будівельно-ремонтний проект в інтересах базування саме ВМС України і аж ніяк не в інтересах флоту іншої країни

​Олег Чубук: Можливо, я когось розчарую, але йдеться про будівельно-ремонтний проект в інтересах базування саме ВМС України і аж ніяк не в інтересах базування флоту іншої країни. Цю інфраструктуру планується активно використовувати під час українсько-американського навчання «Сі Бриз» із запрошенням інших країн, що має підвищити, зокрема, якість їхнього проведення. І, як було сказано, реалізація цього проекту стартувала ще в 2009 році. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу. Вона є відчутною. Ця робота здійснюється в рамках програми співробітництва між збройними силами двох країн, ВМС США і України. Це проект США. Дозвіл на реалізацію коштів давав Конгрес.

– А скільки американських морпіхів задіяні в будівництві цього об’єкту?

Олег Чубук: Ці запитання треба ставити американській стороні. Але не суто морські піхотинці будуть. Це йде двостороння робота. Метою будівництва є вдосконалення інфраструктури місця базування, підвищення рівня охорони оборони території військового порту. Реалізація проекту дасть можливість вивести на сучасний рівень, відповідно до стандартів НАТО, систему управління, сприятиме забезпеченню безпеки судноплавства у зазначеному районі, набуття нами нового досвіду.

– Пане Гайдук, коли може бути завершене будівництво цього об’єкту в Очакові?

Бюджет був затверджений Конгресом. Програма проекту діє впродовж 2017–2019 років. Місцями проекту є Очаків, Миколаїв і Одеса

​Сергій Гайдук: Заходи, що стосуються будівництва і ремонту, є плановими і бюджетними – бюджет цього заходу був затверджений Конгресом. І програма проекту на даному етапі діє впродовж 2017–2019 років. Проект передбачає будівництво операційного центру, будівництво і ремонт об’єктів, які забезпечили б охоронну оборону. Місцями цього проекту є не тільки Очаків, а й Миколаїв та Одеса. Тобто можемо говорити про розгалуженість проекту і місця базування флоту, де цей проект буде реалізований.

Проектом займаються суто інженерні підрозділи США, у жодному разі не морська піхота. Піхотинці –наступальний підрозділ проведення десантних наступальних операцій, а не для будівництва інфраструктури, для воєнного порту Очаків. Це алогічно

Для багатьох, у тому числі для російської сторони, є подразнювачем однозначно морська піхота США. Але це не правильно. Тому що цим проектом займаються суто інженерні підрозділи США, не морська піхота. Морські піхотинці – це наступальний підрозділ, який використовується для проведення десантних наступальних операцій, а не для будівництва інфраструктури, наприклад, для воєнного порту Очаків.

Проект очаківський для поліпшення інфраструктури воєнного порту Очаків з урахування передислокації корабельних з’єднань з Кримського півострова до нового пункту дислокації

Цей проект очаківський суто для поліпшення інфраструктури воєнного порту Очаків з урахуванням передислокації корабельних частин, корабельних з’єднань з Кримського півострова до нового пункту дислокації.

– Пане Гайдук, у проекті в Очакові участь беруть і українські будівельники?

Сергій Гайдук: Американські гроші і американський контракт. Американці вже підрядників чи інших контрактерів вибирають за своїм рішенням. Там є ряд українських фірм, які займаються, наприклад, перевезеннями будматеріалів, постачанням будматеріалів. Але будують самі. І будуть в тому числі об’єкти для зберігання й ремонту плавзасобів. Вони будують на збірно-модульній основі.

– Панове, понад три роки анексії Криму цинічної і підступної. Що зараз становлять собою ВМС України?

Олег Чубук: ВМС України, як і раніше, – один із трьох видів ЗСУ. Це наймолодший вид ЗСУ, який 25 років тому будувався практично з нуля.

Понад 10 бойових кораблів, катерів, до 25 спеціальних і допоміжних суден. Корабельна складова поповнюється. Малими броньовими артилерійськими катерами, будується ще чотири

ВМС – це кілька родів сил, найбільше родів сил саме на українському флоті. Вдалося в досить стислі терміни відновити Війська берегової оборони. Якщо у нас колись був окремий батальйон морської піхоти, то зараз це бригада і окремий батальйон морської піхоти. Берегова складова потужніша, ніж була до 2014 року. Понад 10 бойових кораблів, катерів, до 25 спеціальних і допоміжних суден. Ця корабельна складова поповнюється новими зразками озброєння. Зокрема малими броньовими артилерійськими катерами минулого року поповнилося, будується ще чотири.

Стан національного військового флоту є критичним. Якщо не звернути увагу, то флот перетне лінію дедлайн і перестане існувати. Державна морська політика в Україні зараз відсутня

​Сергій Гайдук: Стан національного військового флоту є критичним. Якщо на це не звернути увагу, то флот перетне лінію дедлайн і перестане як такий існувати. Йде розмова про державну морську політику, яка реально в Україні зараз відсутня. Немає керівних стратегічних документів у державі – ні морської доктрини, ні стратегії розвитку, ні державної програми кораблебудування! Як можна розбудовувати, захищати, просувати національні інтереси, якщо вони навіть не сформовані в морській доктрині?!

Фінансування від оборонного бюджету, від потреби на флот 10-12%. У кращі часи було 32%. А зараз – до 20%

Якщо говорити про відсотки фінансування від оборонного бюджету, то від потреби на флот, від досвіду попереднього проходження служби, було 10-12%. У кращі часи це було 32%. А зараз – від 10% до 20% від потреб. Але проблема не в грошах. Якщо в держави немає стратегії...

Від 2014-го по 2017 рік на Чорноморський флот Російської Федерації прийшло два нових фрегати з крилатими ракетами «Калібр», прийшло два малі ракетні кораблі з крилатими ракетами «Калібр», чотири підводні човни з крилатими ракетами, до кінця року, можливо, ще два прийде, прийшли берегові ракетні комплекси, тобто ракетний щит Росії. А в нас – якщо будуємо по 50 тонн катера з 30-мм гарматами, то це не є той важіль, який дозволить вирішити національні інтереси України в Чорноморському регіоні. Тому ми втрачаємо лідерство.