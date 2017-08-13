ЗСУ: на Одещині загинув матрос українських ВМС

Матрос Військово-морських сил Збройних сил України загинув в селі Єгорівка на Одещині у вільний від несення служби час, повідомляє прес-центр ВМС ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що командування ВМС тримає на контролі перебіг розслідування і розраховує на об’єктивні та неупереджені слідчі дії.

Водночас радник начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в Facebook повідомив, що матрос загинув у день свого народження «за незрозумілих обставин».

Він додав, що причина смерті матроса буде встановлена в понеділок у рамках додаткової незалежної експертизи.