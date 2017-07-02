В Одесі відзначають День Військово-морських сил України

Головні урочистості з нагоди Дня Військо-морських сил України вже вчетверте проходять в Одесі, а не в Севастополі. Через анексію Криму Росією штаб командування ВМС, частина кораблів, катерів, суден забезпечення в 2014 році передислокувалися до Одеси.

На честь свята кораблі на чолі з флагманом українських ВМС, щойно відремонтованим фрегатом «Гетьман Сагайдачний», вишикувались біля причалів Одеського морського вокзалу. Серед них — середній десантний корабель «Юрій Олефіренко» (колишній СДК «Кіровоград» був перейменований на честь командира 73-го морського центру спеціального призначення ВМС ЗСУ Юрія Олефіренка, який загинув в 2015 році біля Маріуполя — ред.), ракетний катер «Прилуки», малий броньований артилерійський катер «Акерман» (МБАК типу «Гюрза-М» увійшов до складу ВМС наприкінці минулого року — ред.), інші кораблі Військово-морських сил, катери та допоміжні судна Державної прикордонної служби тощо.

До Одеси прибув начальник Генерального штабу, Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Генерал армії подякував особовому складу Військово-морських сил «за самовіддану службу та достойну громадянську позицію».

До вечора одесити та гості міста зможуть відвідати кораблі, оглянути представлені на причалах Одеського морвокзалу зразки військової техніки та озброєння.

Через російську окупацію Криму три роки тому український національний флот втратив майже 70% корабельного складу. Нині він налічує близько 50 кораблів, катерів та допоміжних суден.