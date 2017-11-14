Як США можуть сприяти миру в Україні (світова преса)

В американському часописі The National Interest є стаття про те, як США можуть сприяти становленню миру в Україні. Джош Коен у статті для аналітичного центру Atlantic Council пише про те, що покращить військові шанси Києва проти агресії Росії. А в британському виданні Reuters є стаття про те, як Кремль замовляє «позитивні новини».

В американському часописі The National Interest старший науковий співробітник Cato Institute Дуґ Бендоу розмірковує над тим, як США можуть сприяти миру в Україні. Автор пояснює, що «Росія не є ідеологічним супротивником США, адже путінізм нікого не приваблює, окрім самого президента Росії Володимира Путіна та його друзів». Та російський лідер хоче, щоб поважали безпеку його країни та враховували її інтереси, наприклад, у Сирії. Він також не хоче вступу України та Грузії в НАТО, йдеться у статті.

Бендоу зауважує, що «лише Європа, яка безнадійно залежить від Америки, могла б здаватися такою вразливою до сили, яка занепадає – Росії», адже Європа має економіку в 12 разів сильнішу за російську, втричі більше населення, а її військові витрати перевищують російські. Сьогодні Росія – «це серйозна регіональна військова сила зі слабкими економічними та невизначеними політичними основами», вважає автор.

Санкції щодо Росії непрактичні, переконаний автор, адже ця країна навряд чи поверне Україні Крим. При цьому налагодження відносин із Москвою має стати пріоритетним для США, вважає Бендоу, тому що навіть коли Путін піде, його навряд чи замінять ліберальні сили. «Очікувати змін – означає очікувати те, чого може ніколи не статися», – йдеться у статті.

Всім сторонам було б вигідно покінчити із конфліктом на сході України, а Росія могла б допомогти або ж загальмувати західні інтереси в інших країнах, наприклад, на південному сході, мовиться у статті.

США наразі планують запропонувати введення 20 000 миротворців ООН в Україну, «кінцевою метою яких буде відведення російських сил, роззброєння сепаратистів та реінтеграція регіону України з більшою автономією», пише автор. Росія могла б на це погодитися, якщо б Вашингтон взяв до уваги її безпекові інтереси, наприклад, припинення розширення НАТО, йдеться у статті. Це, на думку автора, припинило б бажання Кремля підтримувати конфлікт на сході України.

Джош Коен у статті для аналітичного центру Atlantic Council пише про те, що, на його думку, покращить військові шанси Києва проти агресії Росії. Автор вважає, що найважливішим наразі є реформування корумпованого сектору оборони, називаючи «Укроборонпром» «колодязем корупції».

«Високий рівень секретності, який оточує витрати на оборону країни, є серйозним корупційним ризиком», – посилається на слова нещодавнього звіту Transparency International автор. Ця проблема, в свою чергу, прямо пов’язана із ефективністю оборони на Донбасі, мовиться у статті.

В Україні з 2016 року існує Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО), зазначає Коен. Цей орган вважає, що Міністерство оборони має надавати більше деталей щодо бюджету оборони, а «відсоток, витрачений на предмети, класифіковані як секретні, повинен бути суттєво зменшений», мовиться у статті.

Реформування самого «Укроборонпрому» також є критичним, вважає автор. Не менш важливим є запровадження заходів із забезпечення прозорої закупівлі медикаментів для військових, мовиться у статті.

«В ідеальному світі українські чиновники втілювали б ці зміни самі по собі, проте реальність полягає в тому, що основні антикорупційні реформи країни запроваджували внаслідок зовнішнього тиску з боку громадянського суспільства та західних партнерів Києва», – зазначає автор.

У британському виданні Reuters є стаття про те, як Кремль замовляє «позитивні новини». Автор статті Катя Голубкова повідомляє, що російське керівництво, згідно з отриманими редакцією документами, попросило найбільші компанії країни, серед яких і «Газпром», надавати новини щодо наукових досягнень, нової інфраструктури тощо. Особливо цікавими є ті новини, роботі яких сприяв уряд, мовиться у статті.

У цих документах також було пояснення стосовно того, як саме слід подавати історії та в які терміни, зауважує Голубкова. «Життя для більшості людей стало спокійнішим, комфортнішим, привабливішим. Але багато таких прикладів часто уникають уваги ЗМІ», – цитує видання один з документів.

Основний акцент цих новин повинен бути на тому, як покращилося життя в Росії, мовиться у статті.

«Обидва документи прикріпили до запрошення від 9 жовтня, яке надіслало Міністерство енергетики до вищих керівників у відділах зв’язків з громадськістю та урядом, з яких 17 є державними та 28 приватними. У запрошенні зазначалося, щоб вони відправили представників на нараду 12 жовтня в міністерстві в Москві для того, щоб обговорити, як допомогти зусиллям уряду в галузі піару», – йдеться у статті. Reuters отримали копію такого запрошення та поговорили з трьома високопосадовцями, які їх отримали, зазначає Голубкова.

Згідно із інструкціями, «позитивні новини» повинні подавати у понеділок або – найпізніше – у вівторок вранці, йдеться у статті.