Фейки на мільярд: як еволюціонує російська пропаганда

У 2016 році Росія витратила майже 1 мільярд доларів на підтримку ЗМІ, пише російський Forbes. Кремль фінансував з бюджету як державні, так і приватні структури. Найбільше за підсумками року витратили на медіагрупу ВГТРК, в яку входять десятки ЗМІ, ‒ 375 мільйонів доларів. На утримання міжнародного телеканалу RT з російського бюджету пішло 279 мільйонів доларів. Європарламент визнав це ЗМІ однією з головних інформаційних загроз Євросоюзу.

Радник міністра інформаційної політики України з питань Криму Юлія Каздобіна вважає, що російська пропаганда перестала бути фінансово ефективною.

Російським ЗМІ за кордоном довіряє все менше людей

‒ Велика частина цих величезних грошей витрачається даремно. Російським ЗМІ за кордоном довіряє все менше людей, а медіа-експерти вже давно зрозуміли, з чим мають справу. Росія користується західною свободою слова, щоб поширювати дезінформацію, і навіть не приховує цього. Якою б не була свобода, шкідливі елементи треба видаляти з інформаційного простору на підставі конкретних законів ‒ до чого зараз і йдуть у Європі. На цьому тлі пропаганда так чи інакше втрачає свою ефективність і не виправдовує витрат російського бюджету.

Кремлю частково вдалося свого часу зіштовхнути лобами українців, але з європейцями це вже не пройде. В результаті маніпулятори домоглися того, що російські телеканали заборонили в Україні, і все йде до якоїсь форми заборони або обмеження в Європі.

Юлія Каздобіна зазначає, що головна аудиторія російських ЗМІ за кордоном складається з маргіналів.

Кінцева мета Кремля ‒ розпалити якомога більше внутрішніх конфліктів у західних суспільствах

‒ Російська пропаганда шукає в різних країнах розчарованих людей, маргіналів, і дає їм відчути, що їхні проблеми важливі, надає інформаційну підтримку. Кінцева мета Кремля ‒ розпалити якомога більше внутрішніх конфліктів у західних суспільствах, послабити сильних супротивників на міжнародній арені, щоб опинитися з ними на рівних. Коли не можеш дорости до суперника, спробуй зробити йому підсічку ‒ дуже проста логіка.

Співзасновник проекту StopFake Марго Гонтар стверджує, що російська пропаганда все частіше використовує більш витончені методи маніпуляції.

Замість того щоб вигадувати факти, тепер частіше маніпулюють контекстом, інформаційним фоном

‒ Чи еволюціонували за три роки російські фейки? І так, і ні. Суттєво поменшало фотофейків, коли для ілюстрації використовується сторонній знімок, а також відеофейків. Зате пропагандисти почали тонше працювати з дезінформацією: замість того, щоб вигадувати факти, тепер частіше маніпулюють контекстом, інформаційним тлом. Саме викриття таких фейків виявляється дуже докладним і може спровокувати подальшу дискусію ‒ а пропагандистам тільки цього й треба. Загалом це більш «розумні» фейки. Пропаганду, як і раніше, підлаштовують під різні аудиторії: наприклад, європейців привертають антиіммігрантськими та антиісламськими наративами, кримчан ‒ антизахідними тощо.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії