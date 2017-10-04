Пропаганда Кремля спотворює образ України в світі. Як цьому протидіяти?

Варшава – Російська дезінформація на тему України набула нечуваних розмірів. Кремль ставить собі за мету ослабити позицію України в світі, зокрема, завдати шкоди її відносинам зі США, ЄС, особливо Польщею, а також Канадою та Білоруссю – такого висновку дійшли учасники міжнародної конференції «Медіа-Росія. Нові небезпеки пропаганди», яка в середу відбулася у Варшаві. Експерти з Польщі, України та Білорусі дискутували про кремлівські способи дезінформації та методи протидії російській пропаганді.

Конференцію у Варшаві приурочили до першої річниці ухвалення Європейським парламентом резолюції про небезпеку російської пропаганди. Ініціатором цього документа була колишній міністр закордонних справ Польщі Анна Фотига. За її словами,впродовж останнього року громадяни ЄС почали відповідальніше ставитися до питання інформаційної війни, яку веде Росія.

Помітно зріс рівень усвідомлення цієї проблеми, хоча на рівні установ ЄС я все ще не бачу великих змін. У звіті, який ми торік підготували для Європарламенту, сильний наголос зроблено на потребі якісної журналістики

Фотига звернулася до експертів та журналістів, які зібралися у Варшаві, щоб поділися досвідом протидії кремлівській дезінформації. «Помітно зріс рівень усвідомлення цієї проблеми, хоча на рівні установ ЄС я все ще не бачу великих змін. У звіті, який ми торік підготували для Європарламенту, сильний наголос зроблено на потребі якісної журналістики, адже це найважливіша зброя в протидії інформаційній війні, яку Російська Федерація вже давно веде проти суспільств вільного світу», – зазначила польський політик.

Росія намагається переконати ЄС, що Україні незаслужено дали «безвіз» – Пеляса

Проблема в тому, що Росія дуже сильно використовує тему Волині, «Волинської різанини», «бандерівців», і це дуже добре спрацьовує в польських умовах

​Сергій Пеляса, редактор білоруського телебачення «Белсат», яке мовить із Варшави, вивчає механізми російської пропаганди. Журналіст представив на варшавському форумі свій звіт про моніторинг російських та проросійських ЗМІ з промовистою назвою: «Кремлівські медіа: Україна слабка і становить небезпеку». Пеляса на прикладах розповів, як, спотворюючи факти або вигадуючи фейки, Кремль намагається показати в світі українську державу як непередбачувану й небезпечну. Мовляв, громадянам такої країни незаслужено дали безвізовий режим. Натомість у Польщі російські пропагандисти розігрують карту складного польсько-українського минулого. «Проблема в тому, що Росія дуже сильно використовує тему Волині, «Волинської різанини», «бандерівців» і так далі, і це дуже добре спрацьовує в польських умовах, і в Польщі не до кінця розуміють, що можна з цією проблемою зробити, як боротися з цим використанням проблеми Волині, яке розсварює українців із поляками», – пояснив Пеляса.

Доки ми не створимо дієвого партнерства неурядового та урядового секторів, доки не буде грошей на підтримку аналітичних центрів та втілення в життя рекомендацій цих центрів, поки не створимо освітніх програм, ми будемо програвати Росії, а Росія буде ефективно насаджувати свої погляди

​Адам Лельонек, голова Центру аналізу пропаганди й дезінформації каже, що російська пропаганда у Польщі вміло грає на емоціях поляків. За його словами, порівняно з Росією, країни ЄС та НАТО вкладають мізерні суми в інформаційну політику та протидію російській брехні: «Доки ми не створимо дієвого партнерства неурядового та урядового секторів, доки не буде грошей на підтримку аналітичних центрів та втілення в життя рекомендацій цих центрів, поки не створимо освітніх програм, ми будемо програвати Росії, а Росія буде ефективно насаджувати свої погляди».

На потребі освітніх програм, які навчатимуть розпізнавати дезінформацію, наголошує й Сергій Пеляса. За його словами, громадянам України та держав ЄС треба негайно вчитися «інформаційної гігієни». Вміння відрізнити інформацію від пропаганди так само важливе, як здатність відрізняти гриби-боровики від мухоморів, підсумував у розмові з Радіо Свобода білоруський експерт.