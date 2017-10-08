Вершбоу підтримав ідею вступу України в НАТО та розповів, як боротися з російською пропагандою

Американський дипломат, колишній посол США в Росії та колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу в інтерв’ю для Радіо Свобода заявив про свою підтримку ідеї вступу України в НАТО, а також розповів про те, що можуть зробити демократичні країни для того, щоб ефективно протистояти російській пропаганді та дезінформації.

– Ви дуже підтримували вступ України та Грузії в НАТО. Чи змінилася Ваша позиція?

– Я продовжую абсолютно підтримувати бажання України та Грузії вступити в НАТО. Україна наразі не є офіційним кандидатом, я думаю, вона усвідомлює, що протягом наступних трьох чи чотирьох років їй багато чого треба зробити, щоб підготувати себе і презентувати себе більш переконливо. Грузія ще далі від цього. Але обидві країни вочевидь перебувають у складних геополітичних місцях, тому переконати всіх союзників не буде просто. Але я б однозначно рекомендував Грузії не здаватися, Україні не відмовлятися від своїх найбільших амбіцій. І раніше чи пізніше – сподіваюсь, що раніше – умови зміняться, і союз НАТО зробить те, що обіцяв у 2008 році.

– Як демократичні країни повинні реагувати та чинити супротив російський пропаганді, яка використовує хакерські атаки, фальшиві новини та фінансовані державою ЗМІ проти демократичних країн, НАТО, ЄС. І Росія впливає на виборчій процес багатьох країн. Як демократичні країни повинні реагувати та захищатися?

– Це велика загроза, це політична війна проти наших суспільств, проти наших цінностей. І росіяни не зупиняться до того, як вони дійдуть висновку, що вони не досягають успіху, що вони не досягають якихось важливих результатів.

Я думаю, є багато речей, які ми можемо зробити. Перш за все, можуть бути технічні рішення, наприклад коли мова йде про наші вибори. Щоб вони не могли «зламати» список виборців і втрутитися в нього, щоб вони також не могли вплинути на підрахунок голосів, що стало б найбільшим викликом легітимності виборів. Коли ми знаємо, що вони намагаються зробити, ми можемо захистити себе. Кібер-захист інформації політичних партій також може бути посилений.

– Чи є якісь альтернативні ефективні інформаційні засоби, які діють за принципом «пропаганда без пропаганди»?

– Я думаю, що дуже важливим є, перш за все, інформувати наших громадян про ці загрози, щоб вони ставилися більш пильно та скептично до інформації, яку вони отримують, щоб ними не можна було так легко маніпулювати.

Якщо ми змінимо рівновагу собі на користь, і росіяни будуть витрачати великі гроші, але не отримуватимуть те, чого вони хочуть, то, можливо, вони зупиняться. Вони не зупиняться тільки через те, що вони такі добрі. Вони зупиняться тільки в разі, якщо побачать, що їхній задум не працює. Завжди краще боротися із пропагандою правдою, фактами, більш позитивною інформацією стосовно наших суспільств, про те, чому наші суспільства перемагають, просто подаючи реальні факти.