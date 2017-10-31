Трамп, як і Обама, зволікає з озброєнням України – The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинилась в прийнятті рішення стосовно надання Україні зброї, пише The Washington Post.

Фактично продовжується політика адміністрації Обами відмови Києву в тому, що необхідно для опору російській агресії. Така позиція також посилює сумніви в готовності Трампа протистояти Путіну, пише видання.

Посадовці Ради національної безпеки США наполягають, що адміністрація повільно, але цілеспрямовано працює з питання, чи надавати Україні устаткування, що може протистояти танкам та артилерії, які Росія поставила до окупованих частин східної України.

Цьому питанню було присвячено окрему нараду керівництва Ради національної безпеки США, що відбулась декілька тижнів тому, і тепер посадовці узагальнюють варіанти, щоб представити Трампу, повідомив виданню високопосадовець Ради нацбезпеки.

Сполучені Штати вже надають Україні устаткування військового призначення, включаючи броньовані машини, медичне обладнання та пристрої нічного бачення, мовиться у статті.

Однак Сполучені Штати відмовились надавати протитанкові ракетні установки «Джавелін», контрбатарейні радари, які можуть бачити російську територію, сучасні розвідувальні пристрої та засоби зв’язку. За президента Обами керівництво Державного департаменту та військові, підтримувані обома партіями Конгресу, намагались змінити цей підхід. Однак адміністрація Обами відкладала рішення, поки не стало очевидним, що відстрочки – це рішення уникнути дій.

В 2015-му Палата представників ухвалила постанову, закликавши Обаму надати оборонну зброю Україні. Старший демократ в комітеті Палати представників із закордонних справ Еліот Енґель, який був співавтором постанови, закликав адміністрацію Трампа до дії: «Я роками підтримував надання Україні оборонної зброї. Однак ми не спромоглись це зробити, що деморалізувало українців і сигналізувало Путіну про нашу слабкість. Час адміністрації перестати тремтіти і показати, на чийому ми боці».

Адміністрація Обами непокоїлась, що надання посиленої військової допомоги українцям зашкодить дипломатичному процесу і спровокує Путіна на ескалацію. Цей аргумент різко відкинув міністр оборони США Джим Маттіс під час свого візиту до Україну, коли проголосив, що «оборонна зброя не провокує, якщо ти – не агресор».

Трамп часто говорить про бажання покращити відносини з Росією, зазначається в статті, однак це можна зробити тільки з позиції сили. Сполучені Штати не змогли запобігти втручанню Росії до Грузії, Молдови та в Криму. Трамп має вирішити, чи він допоможе Україні стримати агресію Росії, або дозволить Путіну створити ще один безкінечний «заморожений конфлікт» за невтручання США, пише The Washington Post.