Помічники презентують Трампу план постачання оборонних озброєнь Україні – ABC News

Помічники президента США презентують Дональду Трампу план фінансування та продажу Україні високотехнологічних оборонних озброєнь на суму 47 мільйонів доларів США для відбиття російської агресії. Про це 18 листопада повідомив американський телеканал ABC News із посиланням на неназване джерело в Держдепартаменті.

Згідно з повідомленням, план передбачає надання Україні, зокрема, переносних протитанкових комплексів «Джавелін». Її вартість складає близько 126 тисяч доларів за пускову установку і 78 тисяч доларів за кожну ракету.

Речник Ради національної безпеки США 17 листопада повідомив також в ефірі ABC News, що ця установа «не має повідомлень на цей час». За даними ABC News, Рада національної безпеки цього тижня вирішила схвалити презентацію плану президентові США.

Будь-яке рішення з цього питання має бути схвалене і Конгресом США, і Трампом. Серед американських законодавців у питанні надання оборонної зброї Україні в цілому консенсус уже давно досягнутий.

Українські урядові сили борються на Донбасі проти підтримуваних Росією сепаратистів, з квітня 2014 року в цьому конфлікті загинули понад 10 тисяч людей. Перед початком збройного конфлікту на сході України Росія окупувала український Крим.