На нараді ОБСЄ у Варшаві нагадали про переслідування журналістів у Криму і на Донбасі

На нараді ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, що проходить у Варшаві, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко висловив солідарність із переслідуваними Росією українськими і кримськотатарськими журналістами і закликав до припинення цих переслідувань. Зокрема, голова НСЖУ нагадав про кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену.

«У Криму російська влада переслідує кримськотатарських громадських журналістів. А наш колега – авторитетний кримський журналіст Микола Семена в свої 70 років отримав судову заборону на професію. Ми закликаємо припинити ці переслідування», – сказав Томіленко.



Окремо Томіленко згадав автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який уже два роки перебуває в полоні угруповання «ДНР».

«Ми висловлюємо солідарність зі Станіславом Асєєвим, який два роки перебуває в полоні. 30 вересня йому буде 30 років. І ми закликаємо спільними зусиллями звільнити нашого колегу», – підкреслив Томіленко.

Представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, зі свого боку, розповіла про блокування незалежних українських медіа в анексованому Криму.

Щорічна нарада у Варшаві стартувала 16 вересня і триватиме до 27 вересня.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, у нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які представлятимуть російську владу та організації півострова.