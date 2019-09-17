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17 Вересень 2019, Київ 21:50
Новини | Політика

На нараді ОБСЄ у Варшаві нагадали про переслідування журналістів у Криму і на Донбасі

Голова НСЖУ Сергій Томіленко

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На нараді ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, що проходить у Варшаві, голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко висловив солідарність із переслідуваними Росією українськими і кримськотатарськими журналістами і закликав до припинення цих переслідувань. Зокрема, голова НСЖУ нагадав про кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Миколу Семену.

«У Криму російська влада переслідує кримськотатарських громадських журналістів. А наш колега – авторитетний кримський журналіст Микола Семена в свої 70 років отримав судову заборону на професію. Ми закликаємо припинити ці переслідування», – сказав Томіленко.

День припинення безкарності злочинів проти журналістів. Історія Миколи Семени (відео)
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День припинення безкарності злочинів проти журналістів. Історія Миколи Семени (відео)

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Окремо Томіленко згадав автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, який уже два роки перебуває в полоні угруповання «ДНР».

«Ми висловлюємо солідарність зі Станіславом Асєєвим, який два роки перебуває в полоні. 30 вересня йому буде 30 років. І ми закликаємо спільними зусиллями звільнити нашого колегу», – підкреслив Томіленко.

Представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова, зі свого боку, розповіла про блокування незалежних українських медіа в анексованому Криму.

Щорічна нарада у Варшаві стартувала 16 вересня і триватиме до 27 вересня.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, у нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які представлятимуть російську владу та організації півострова.

/**/ /**/ /**/ «У разі негативного розвитку Україна розгляне можливість залишити нараду повністю», – заявив посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк
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