Делегація України може не повернутися на нараду ОБСЄ через заяви про «російський Крим»

Делегація України, яка 17 вересня на знак протесту проти заяв про «російський Крим» залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, може повністю залишити цю нараду, заявляє постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

«Контрольовані Росією GONGO (government-organized non-governmental organization, номінально неурядові громадські організації, створені з ініціативи та/або за участю влади – ред.) намагаються просувати в ОБСЄ нарратив про нібито «російський Крим». Відсутність належної реакції ведучих Варшавської наради є неприйнятною. Делегація України залишила залу на знак протесту. В разі негативного розвитку Україна розгляне можливість залишити нараду повністю», – написав Цимбалюк 17 вересня у твітері.

17 вересня українська делегація призупинила участь у робочому засіданні наради.

Раніше головний редактор видань «Кримська газета» і «Кримський журнал» Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Також перервали промову генерального директора проросійського кримськотатарського телеканалу «Міллет» Ервіна Мусаєва після того, як він почав скаржитися на «блокаду Криму з боку України».

У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, яка триватиме до 27 вересня.