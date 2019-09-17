ЗМІ: українська делегація залишила нараду ОБСЄ через заяви про «російський Крим»

Делегація України 17 вересня залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим», повідомляє ATR.

За повідомленням, українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій.

«Не може представник Криму зареєструватися тут не інакше, як громадська організація, але ми бачимо тут представників ЗМІ, які отримали ліцензію від окупаційної влади, і вони намагаються і тут просувати ідеї. Саме тому ми висловили протест проти ведення, ми наполягали, щоб припинили ці виступи тут, але модератор, який має повну владу над тим, що відбувається – він вирішив продовжувати виступи, тому ми вирішили піти із залу, щоб не освячувати своєю присутністю ідеї, які тут пропагують», – заявив у коментарі ATR член Національної ради з телерадіомовлення, член української делегації України в ОБСЄ Валентин Коваль.

Як уточнює «Європейська правда», заступник голови українського МЗС Сергій Кислиця залишає Варшаву, а посол України в ОБСЄ Євген Цимбалюк веде консультації з партнерами за межами залу засідань.

Раніше головний редактор видань «Кримська газета» і «Кримський журнал» Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим російським. Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи.

Також перервали промову генерального директора проросійського кримськотатарського телеканалу «Міллет» Ервіна Мусаєва після того, як він почав скаржитися на «блокаду Криму з боку України».

У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, яка триватиме до 27 вересня.

Для участі в нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, що представляють російську владу й організації півострова.

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що на щорічній нараді ОБСЄ повинні «негайно позбавляти слова» учасників з анексованого Криму, які представляють російську владу й організації півострова.