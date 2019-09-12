МЗС України – ПАРЄ: ситуація з утисками кримських татар вимагає особливої уваги

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ситуація з утисками і репресіями кримських татар в анексованому Росією Криму вимагає особливої уваги з боку світової спільноти. Про це йдеться у коментарі відомства щодо засідання комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, на якому розглядатиметься проєкт доповіді про ситуацію з кримськими татарами.

«Значний обсяг порушень і злочинів країни-окупанта стосується кримських татар. Ситуація з утисками та репресіями цього корінного народу України вимагає особливої уваги і системної реакції як з боку міжнародних організацій, так і всього цивілізованого міжнародного співтовариства», – йдеться у заяві.

У відомстві вважають, що засідання Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації, на якому розглядатиметься проєкт доповіді про ситуацію з кримськими татарами, має стати «важливим кроком для притягнення Росії до відповідальності за порушення прав і свобод людини на окупованих територіях України».

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У МЗС висловили очікування, що остаточний документ Асамблеї «не лише підтвердить, але й посилить» позицію Ради Європи, закликавши Росію припинити окупацію Криму, дотримуватись всіх обов’язків держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських громадян, припинити протиправне застосування свого законодавства.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без санкцій. У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили залу засідань.

У Кремлі після рішення ПАРЄ про відновлення права голосу російської делегації заявили, що мають намір «послідовно і терпляче роз'яснювати» Заходу «ситуацію з Кримом».