Макрон і Путін говорили про Україну. Париж сподівається на діалог із Росією

Форт де Брегансон – Операція «Зваблення Путіна» – так назвали поміж собою французькі журналісти спільну прес-конференцію Емманюеля Макрона і Володимира Путіна на півдні Франції.

Україна стала однією з головних тем зустрічі і французький президент нагадав своєму російському колезі, що саме після анексії Криму у 2014 році Росія була виключена з саміту G8, який в результаті перетворися на G7. Путін у відповідь заявив, що його це не дуже хвилює, бо існує більший саміт, G20, де можна зокрема зустріти лідерів Китаю та Індії, що дуже цікаво для ведення бізнесу.

Французькі медіа пояснюють таке, як вони кажуть, «залицяння» Макрона до Путніа тим, що Франція і ЄС хочуть утримати Росію як бізнес-партнера, а Москва маневрує тим, що може знайти цікавіші ринки у Китаї. Макрон же у відповідь нагадав, що у Росії працює близько 500 французьких компаній і загальна сума французьких інвестицій у Росії сягає 17 мільярдів євро. Тож Франція закликає до діалогу з Росією, а Макрон «вірить у велику Європу – від Лісабона до Владивостока», а також у те, що можна «винайти нову архітектуру безпеки і довіри між Росією та ЄС».

Путін: «Альтернативи «нормандському формату» не існує»

Під час обговорення українського питання обидва президента заявили про необхідність нової зустрічі у «нормандському форматі» вже найближчим часом, але з конкретними попередніми домовленостями, аби цей саміт мав практичне значення. Також і Макрон, і Путін заявили про оптимізм щодо вирішення ситуації на Донбасі після їхніх контактів з новим українським президентом Володимиром Зеленським.

«Прихід до влади президента Зеленського – це реальна зміна ситуації. І ми бачимо нові можливості у саміті «нормандському формату» вже в наступні кілька тижнів», – заявив під час зустрічі Емманюель Макрон.

Свою готовність до зустрічі підтвердив і Володимир Путін: «Ми маємо це зробити. Альтернативи «нормандському формату» не існує, тому ми будемо його підтримувати».

​Наступна зустріч Макрона і Путіна – в Росії

Вперше Макрон зустрівся з Путіним майже відразу після обрання – у травні 2017 року у Версалі. Тоді Емманюель Макрон дозводив собі критику на адресу російського президента – згадав порушення прав ЛГБТ-спільноти у Чечні, ув’язненого Сенцова і назвав російські медіа Sputnik i Russia Today пропагандистськими.

Під час останньої зустрічі у літній резиденції французького президента Форт де Брегансон панувала доволі позитивна атмосфера, Макрон не наважився на відверту критику і був дуже дипоматичним у своїх заявах. Крім того, Емманюель Макрон особисто проанонсував свій візит до Росії у травні наступного року.

​Росія в ПАРЄ – початок діалогу

Окремо Емманюель Макрон згадав повернення Росії до ПАРЄ і наголосив, що особисто підтримує цей крок. Він закликав не забувати, що саме через Європейський суд з прав людини росіяни можуть захищати свої права. Ця репліка пролунала на запитання французької журналістки щодо розгону опозиційних мітингів у Москві у серпні, де мітингувальники закликають зареєструвати незалежних кандидатів на муніципальних виборах.

За словами французького президента, Європа готова до діалогу з Росією, однак Москва має робити кроки назустріч, зокрема у вирішенні конфлікту на сході України. Окремо він також повідомив Путіну, що висловив співчуття українському президенту Володимиру Зеленському через загиблих українських військових у серпні.