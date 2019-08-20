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20 Серпень 2019, Київ 21:34
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Путін пропонує Зеленському угоду по Донбасу

Путін пропонує Зеленському угоду по Донбасу
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Якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у рамках «нормандського формату», Україна має надати Донбасу особливий статус і здійснити амністію бойовиків, наголосив господар Кремля. Що на це має відповісти Зеленський і яка подальша доля «нормандського формату»? Обговорюємо це з учасниками програми «Ваша Свобода»: політичним експертом Максимом Ялі та керівником представництва Фонду імені Генріха Бьолля у Києві Сергієм Сумлєнним.

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