Путін пропонує Зеленському угоду по Донбасу

Якщо президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у рамках «нормандського формату», Україна має надати Донбасу особливий статус і здійснити амністію бойовиків, наголосив господар Кремля. Що на це має відповісти Зеленський і яка подальша доля «нормандського формату»? Обговорюємо це з учасниками програми «Ваша Свобода»: політичним експертом Максимом Ялі та керівником представництва Фонду імені Генріха Бьолля у Києві Сергієм Сумлєнним.