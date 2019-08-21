Чиста нещирість. Слова Макрона про «глибоко європейську» Росію та зустріч з Путіним оцінили західні коментатори

«Чиста інтелектуальна нещирість». Такими словами зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Путіна прокоментував Александр Краусс, засновник ліберальної португальської партії Iniciativa Liberal.

«Немає стандартів, за якими можна було би порівнювати за рівнем демократії режим, який перманентно знищував (і продовжує це робити) свободи своїх громадян, та Францією, країною, яка керується ліберальними цінностями та нормами», – відзначив Краусс на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним написав у соціальній мережі Facebook, що вірить у Європу, яка «сягає від Лісабона до Владивостока».

«Росія – глибоко європейська країна, – відзначив лідер Франції, – Очевидний прогрес за багатьма політичними та економічними питаннями, бо ми докладаємо зусиль для розвитку франко-російських відносин. Я переконаний у тому, що у ході цього багатостороннього переоблаштування ми маємо розробити архітектуру безпеки та довіри між Європейським Союзом та Росією».

Попри критику Краусс відзначив, що візит Путіна покликаний сприяти вирішенню конфлікту в Україні.

Стурбованість з приводу позиції президента Франції щодо Путіна висловив Еван Оконнелл, оглядач-міжнародник, який працює з претендентом на номінацію на виборах президента США від Демократичної партії Джо Сестаком.

«Це сповзання до більш пропутінської позиції з боку Макрона турбує мене та багатьох інших людей, які вірять, що порушення Росією міжнародного права та прав людини (в Україні, Грузії, Сирії та ін.) не можна забувати. Не можна визнавати право сильного. Просто не можна», – відзначив оглядач.

Акцент президента Франції на тому спільному, що є між Росією та Європою привернув увагу Жана-Марі Ґеенно з впливового дослідницького центру SIPRI.

«Європейці мають вплив на Росію завдяки санкціям і Макрон вчинив вірно, зустрівшись із Путіним. Але відправною точкою зустрічі має стати чесне визнання фундаментально протилежних світоглядів, а не кліше про спільний європейський дім», – відзначив Ґеенно.

«Саме через ці фундаментальні та небезпечні відмінності варто досліджувати ділянки, на яких існують спільні інтереси (клімат, Іран), та те, чи можна погодитись щодо певних правил та рамок відносин між Росією та ЄС (контроль за звичайними озброєннями, кібербезпека, неядерні балістичні ракети...). З України можна почати, навіть якщо прорив є маловірогідним», – пише експерт.

Натомість російський оглядач-міжнародник Леонід Рагозін похвалив заяву Макрона, побачивши у ній звернення до росіян, а не до Путіна.

«Це прекрасна заява, бо Захід добре вміє налаштовувати проти себе російський народ, і іноді, не лишає йому вибору окрім, як підтримувати своїх диктаторів. Але загалом Захід ніколи не намагався по-справжньому переманити росіян на свій бік», – пише Рагозін.

Як повідомляють ЗМІ, у ході зустрічі із Володимиром Путіним, президент Франції Макрон відзначив кроки президента України Володимира Зеленського для досягнення миру. Макрон, як повідомляють ЗМІ, висловив думку, що погляди президента України і його рішення дозволяють перезапустити мирний процес.