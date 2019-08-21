Голова МЗС Німеччини заявляє про потребу в «прямому та відкритому діалозі з Москвою»

Міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас визнав, що має «принципово різні позиції з Росією щодо багатьох питань», але вказав на необхідність діалогу – таку заяву він зробив 21 серпня перед від’їздом до Москви. Там він має зустрітися з головою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Маас закликав Москву відігравати конструктивну роль у відновленні мирних переговорів в Україні, де протягом п’яти років триває російська агресія.

«Ми сподіваємося на світло в кінці тунелю, коли йдеться про питання припинення вогню, відведення сил та імплементацію Мінських угод. Зараз всі сторони повинні продемонструвати готовність для діалогу та дій, інакше люди й надалі будуть гинути в цьому конфлікті», – заявив Маас у Берліні, говорячи про режим тиші на Донбасі, який фактично не виконується.

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Для вирішення питань, додав міністр закордонних справ Німеччини «нам потрібен прямий та відкритий діалог».

Президент Франції Емманюель Макрон, який 19 серпня приймав у своїй літній резиденції президента Росії Володимира Путіна, заявив, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у «нормандському форматі» вже найближчими тижнями.

Останній саміт «нормандської четвірки» відбувся в Берліні 19 жовтня 2016 року.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.