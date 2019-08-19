Макрон і Путін повідомили про українську складову їхніх переговорів

Президенти Франції Емманюель Макрон і Росії Володимир Путін, які проводять зустріч у Франції, напередодні своїх переговорів повідомили журналістам про свої позиції щодо України, становище в якій є однією з важливих тем їхніх перемов.

Макрон, зокрема, сказав, що сподівається домовитися з Путіним про саміт у «нормандському форматі» вже найближчими тижнями.

За його словами, це реальна можливість досягти миру.

Путін, зі свого боку, сказав, що його недавні контакти з новим президентом України Володимиром Зеленським дають підстави для «певного обережного оптимізму».

Він додав, що альтернативи «нормандському форматові» переговорів про врегулювання ситуації на сході України не існує, і Росія буде підтримувати його – але наголосив, що перед організацією такого саміту ще треба домовитися щодо низки питань, щоб ця зустріч дала «конкретний результат».

Макрон також, серед іншого, сказав, що, на його думку, з вирішенням становища на Донбасі можливе відновлення «Групи восьми» з поверненням Росії до цього неформального клубу провідних держав.

Путін висловив згоду з такою можливістю, заявивши, що «не відмовиться» від цього.

У перебігу переговорів, що відбудуться в літній резиденції французького президента Фор-де-Бреґансон, перебудованій середньовічній фортеці на Лазуровому узбережжі Франції, обидва керівники також говоритимуть, серед іншого, про становище навколо Сирії й Ірану. Макрон також заявив, що говоритиме з Путіним про стан демократії в Росії.

Раніше Путін уже заявляв, що може зустрітися з Зеленським тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними; дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.

Також помічник російського президента Юрій Ушаков, як і нині сам Путін, заявляв, що саміт лідерів країн «нормандського формату» має бути ретельно підготовлений і принести результати, а проводити зустріч «просто так» Москва не хотіла б.

Останнім часом, після зривів чергового перемир’я російськими гібридними силами і загибелі українських військових на Донбасі, Зеленський двічі телефонував Путіну; в одному з цих випадків він, зокрема, закликав Путіна «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, щоб зупинити війну, уникаючи згадок про агресію на Донбасі самої Росії, і також закликав до нового раунду переговорів у «нормандському форматі».

Росію виключили з тодішньої «Групи восьми» ще до початку її агресії на Донбасі і незалежно від неї – відразу після окупації Росією українського Криму і заяв Москви про приєднання півострова до Росії. Відтоді цей клуб повернувся до попереднього, до вступу Росії, формату «Групи семи». Члени групи тоді заявляли, що умовою можливого повернення Росії є повернення Криму.