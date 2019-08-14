«У Росії Зеленського поки що готові слухати» – Мацука

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Мацука, журналіст, блогер; Андерс Ослунд, дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council; Роман Безсмертний, експредставник України у ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня цього року поїде до Парижа, де обговорить зі своїм французьким колегою Макроном ситуацію в Україні та можливе продовження зустрічі у «нормандському форматі». Путін зібрався до Емманюеля Макрона – фактично за спиною Зеленського, якщо вірити заяві речника Путіна. Чи справді це так? І який взагалі сенс від усіх цих «форматів» – «нормандського», «мінського процесу»? Все це відбувається, а шостий рік триває розв’язана Росією агресія проти України.

Олександр Лащенко: Пане Мацука, можна взагалі казати, що господар Кремля діє фактично за спиною президента України?

У Росії Зеленського поки що готові приймати і слухати

​Олексій Мацука: Президент України поки що намагається вибудувати власну лінію поведінки на міжнародній арені. Повну версія того, як буде реагувати Офіс президента на всі ці речі, побачимо, коли буде призначено міністра закордонних справ, коли сформують комітети, коли люди будуть розповсюджувати свій вплив через інституції. Поки що президент Зеленський діє виключно в рамках, коли він один має реагувати на ті події, які відбуваються ще хвостом, так би мовити.

(Повна версія програми)

Ми чули заяву Трампа, що Зеленський має говорити з Путіним. Потім сам Зеленський відреагував, що потрібно змінювати Конституцію або якісь зміни нам не потрібні в рамках «мінського процесу». Отже, повної, кінцевої версії, як це було за 5 років Порошенка (наприкінці каденції у нього це вже було фундаментально все визначено), у Зеленського немає.

У Росії Зеленського поки що готові приймати і слухати. У Путіна особисто. Із Порошенком там не склалося якось. Зеленський має поки що високий рівень очікувань, тобто, що ж він буде робити, домовлятися. І вони чекають і дивляться, як він буде діяти в цьому напрямку. Але всередині України є ризики щодо цього. Як тільки Зеленський визначиться з конкретною парадигмою щодо подій, реакцій, може втратити частину електорату.

Коли Зеленський сказав, що необхідно зібратися для нормандської зустрічі, він отримав фідбек і від Парижа, і від Берліна. Це означає, що у нього є кредит довіри і там теж.

– Переклад. Пане Ослунд, що можна очікувати від зустрічі Емманюеля Макрона і Володимира Путіна стосовно врегулювання ситуації на Донбасі?

У Макрона прекрасні відносини із Зеленським

​Андерс Ослунд (переклад): По-перше, після зустрічі на саміті G7 Макрон хоче всім їм говорити, що зустрічався з Путіним і знає, чого той хоче.

По-друге, що «нормандський формат» має значення, що Франція там грає велику роль.

По-третє, у нього прекрасні відносини із Зеленським після двох зустрічей, які чудово пройшли у Парижі. Він хоче допомагати Зеленському. Він бачить у Зеленському нові можливості. Він не хоче, щоб США там відігравали головну роль. Він хоче бути більш важливішим, ніж США.

Треба, щоб США були частиною процесу. Велика Британія зараз займається тільки питанням «Брекзіту». Німеччина і Франція без США Крим не поверне.

Окупований Донбас – це великі витрати для Росії. Це жахливе місце – половина населення виїхала, там закону немає, там бандити коять що хочуть. І, за опитуваннями, бачимо, що росіяни не цінують, що Росія окупувала Донбас. Донбас для Путіна – це проблема.

– Пане Безсмертний, ви припустили те, що Путін полетить сам на сам зустрічатися з Макроном і обговорювати Україну, але так чи інакше Зеленський буде третім учасником цього трикутника переговорів. Тобто сам на сам Макрон і Путін долю України не вирішуватимуть, на ваш погляд?

Європейські лідери трохи заблукали у питаннях визначення і адекватної реакції на загрози безпеки

​Роман Безсмертний: Я переконаний, що діалог президентів Макрона і Путіна буде йти сам на сам. Але я переконаний, що наступною зустріччю буде зустріч Макрона і Зеленського, як президентів.

Відпустка, яку проводить президент Макрон на півдні Франції, буде витрачена на те, щоб провести додаткові консультації з питань безпеки. Мова не йде про те, що ця зустріч буде присвячена виключно розмові про Україну. Ці діалоги будуть вестися з питань безпеки на європейському континенті і в Центральній Європі.

Український Донбас – це дуже серйозний регіональний і континентальний екзамен для безпеки Європи

Зараз європейці, як і весь світ, європейські лідери трохи заблукали у питаннях визначення і адекватної реакції на загрози безпеки. Український Донбас – це не просто внутрішній конфлікт чи конфлікт між двома державами, а це дуже серйозний регіональний і континентальний екзамен для безпеки Європи.

Макрон як претендент на лідерство сьогодні в Європі, з відходом Ангели Меркель, проводить ці консультації, щоб зрозуміти, як вибудовувати систему, як орієнтуватися у питаннях безпеки.

Вже останніх 2 роки за часів президента Порошенка, як і зараз, «досьє України», як кажуть дипломатичною мовою, в Парижі для України закрито. Буде спроба вибудувати і двосторонні відносини. І розмова Путіна з Макроном, і подальша ймовірна розмова президента Макрона і президента Зеленського – це дуже серйозні кроки в питаннях безпеки для європейського континенту і для України зокрема.

Красномовними є події 6 серпня. Я в них проглядаю абсолютно чітко продуманий план Кремля не тільки зірвати так званий «режим тиші», а й завдати удару по позиціях українського президента. 6-го числа від не просто загибелі багатьох людей, а від широкомасштабних бойових дій, я не знаю, що нас врятувало. Це був удар, який планувався безпосередньо проти позицій, тактики ведення переговорного процесу президента Зеленського.