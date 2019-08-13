10 причин, чому Трампу варто відвідати Україну

(Рубрика «Точка зору»)

Енді Гундер

Барак Обама за часи свого президентства так і не відвідав Україну. Він став став єдиним американським президентом, який не здійснив жодного візиту до незалежної України. Чи варто чинному президенту США Дональду Трампу таки відвідати Україну. Ось десять причин, чому це варто зробити.

1. Великі можливості для американського бізнесу

Американські компанії працюють в Україні за підтримки Американської торговельної палати, починаючи з 1992 року. Сотні компаній-членів можуть поділитися історіями свого успіху. Ресторан McDonald’s на київському центральному залізничному вокзалі – один із найбільш відвідуваних у світі. У вересні найбільша американська приватна корпорація Cargill відкриває у Чорному морі поблизу Одеси глибоководний термінал вартістю в 150 мільйонів доларів.

На початку цього року компанія General Electric доставила державній залізниці України тридцять нових дизельних локомотивів з Ері, що у штаті Пенсильванія, і поставить ще 225 двигунів протягом наступних десяти років в рамках угоди вартістю в один мільярд доларів США.

Але загалом інвестиції США в Україну залишаються невеликими. Багато американських компаній все ще не відкрили для себе Україну.

2. Інтереси США в енергетичному секторі України

Американські компанії поки що лише «намацують поверхню» потенційно високоприбуткової енергетичної індустрії України. Компанія Westinghouse, штаб квартира якої розташована у Пенсильванії, вже постачає в Україну майже половину її ядерного палива. Це важливо, враховуючи, що на ядерну енергію припадає 55 відсотків виробництва електроенергії України. Компанія GE має на меті поставити вітрогенератори на український ринок відновлюваної енергії.

Україна добре зробила, що відмовилася від російського газу. Постачання американського скрапленого природного газу надалі допоможе Україні стати незалежнішою від російського газу. Оскільки війна на сході України значно ускладнила поставки вугілля на електростанції, США поставляють в Україну антрацитне вугілля. Розвідка та видобуток нафти і газу, їхнє транспортування, переробка, очищення та дистрибуція гостро потребують американських технологій та обладнання.

3. Спростувати «фейки» про Україну

Україна має проблеми з іміджем. Сама Україна розповіла про себе світу недостатньо, у той час, як інші часто спотворюють реальність, розповідаючи за неї. На додаток до військових, економічних та кібер-нападів, гібридна війна Росії в Україні включає також велику дезінформаційну кампанію.

Що ще гірше, жодна велика американська газета чи телевізійна мережа не має новинного офісу в Україні. Значна частина репортажів про Україну в міжнародних ЗМІ надходить від кореспондентів, які базуються в Росії.

4. Американські виборці українського походження

У США проживає близько мільйона американців українського походження. Історично українська діаспора більше симпатизувала республіканцям, але вона завжди стежить за тим, як адміністрація підтримує їхню батьківщину. Українська діаспора добре сприйняла б візит Трампа до України. Ба більше, низка впливових американських євреїв мають зв’язки з Україною.

5. Будапештський меморандум ​

Двадцять п’ять років тому Україна була третьою у світі ядерною наддержавою. Коли Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу у 1991 році, вона успадкувала ядерний арсенал, більший за розміром, ніж у Великобританії, Китаю та Франції разом взятих. До 1996 року Україна добровільно відмовилася від арсеналу та приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Британії, США та Росії у формі Будапештського меморандуму. Оскільки Україна вже п’ять років перебуває під атакою Росії – США мають переглянути свої гарантії та активізувати дії.

Якщо США та Велика Британія не дотримуються своїх обіцянок, глобальна безпека та будь-які майбутні перспективи нерозповсюдження ядерної зброї перебуватимуть під загрозою.

6. Шанс укласти угоду для припинення війни

Війна, підтримувана Росією, триває вже п’ятий рік. Близько 13 тисяч людей загинули, чверть з них – цивільне населення. 30 тисяч людей були поранені. Переговори про припинення війни потребують нового імпульсу. Людина, яка укладе мирну угоду, увійде в історію.

7. Трамп і новообраний президент України Володимир Зеленський, скоріш за все, знайдуть спільну мову

Обидва президенти прийшли до влади на засадах анти-естеблішменту. Обидва мали успішну кар’єру на телебаченні, і обидва – у минулому успішні бізнесмени. Між ними може виникнути «хімія», яка в результаті перетвориться у теплу дружбу.

8. Це буде моральним стимулом для молодих українських депутатів та урядовців

Новообраний парламент України молодий та недосвідчений. Новому спікеру парламенту тридцять п’ять років – такий самий юнацький вік, як і у провідного кандидата на пост прем’єр-міністра. Візит Трампа до України може надихнути та стимулювати новообраних депутатів до подальшої необхідності проведення реформи.

9. Україна потребує допомоги у викоріненні олігархічного контролю над економікою

Кілька жадібних та суперечливих людей накопичили величезні багатства за допомогою продажних судів та корумпованих урядових чиновників, і зрештою вивезли значну частину своїх злочинних надходжень із України. Олігархічна економіка повинна закінчитися, а замінити її має функціонуюча ринкова економіка. Для цього потрібна міжнародна підтримка. Існуюча система досі залишається бар’єром для американського бізнесу, який інвестує у велику кількість секторів в Україні, особливо в засоби масової інформації, енергетику, банківську діяльність, інфраструктуру та видобувну промисловість.

10. Тому що Обама ніколи цього не робив.

Американська торгова палата буде рада вітати президента США в Україні. Ми поділимося історіями, викликами та можливостями ведення бізнесу в Україні. Україна переживає масштабні зміни, і цю можливість США не можуть пропустити.

Енді Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні.

Матеріал передруковано із дозволу проекту Ukraine Alert «Атлантичної ради».