«США мають досконалішу технологію» – Трамп про вибух на полігоні в Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що провал випробування російської ракети дозволив американським фахівцям отримати чимало нової інформації.

У своєму повідомленні в твітері ввечері 12 серпня Трамп написав: «Сполучені Штати дізнаються більше в результаті вибуху ракети в Росії. У нас є подібна, але досконаліша технологія. Вибух російської Skyfall змусив людей турбуватися з приводу чистоти повітря не тільки поруч із полігоном, а й далеко від нього. Недобре!»

Skyfall – так НАТО класифікує російську експериментальну крилату ракету «Буревісник», яка, за деякими даними, має ядерний двигун і здатна нести ядерний заряд.

Репліка президента Трампа стала першою реакцією американського офіційної особи на вибух, що стався 8 серпня на військовому полігоні в Архангельській області. Згідно з даними преси, американські експерти не мають підтверджень того, що Росії вдалося створити придатний для запусків ракетнийй ядерний двигун. Наявні повідомлення вказують на невдалі випробування.

США відмовилися від створення подібної зброї в 60-х роках минулого століття, вважаючи цю ідею нездійсненною з різних причин. Про нові американські розробки в цій сфері публічних повідомлень не було.

У Сарові Нижегородської області Росії 12 серпня поховали п’ятьох співробітників державної корпорації «Росатом», які загинули під час випробувань в Архангельській області 8 серпня. Загиблих представлять до державних нагород, повідомив в ефірі місцевого телеканалу директор базованого в Сарові Російського федерального ядерного центру Валентин Костюков.

10 серпня російська державна корпорація «Росатом» вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області 8 серпня стався на установці з джерелом радіації.