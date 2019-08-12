У Росії ховають загиблих на полігоні співробітників «Росатому»

У Сарові Нижегородської області Росії 12 серпня ховають п’ятьох співробітників державної корпорації «Росатом», які загинули під час випробувань в Архангельській області. Загиблих представлять до державних нагород, повідомив в ефірі місцевого телеканалу директор базованого в Сарові Російського федерального ядерного центру Валентин Костюков.

Костюков уточнив, що вибух стався не на береговій частині полігону, як раніше повідомляло російське міністерство оборони, а в акваторії Білого моря. За словами директора центру, загиблі неодноразово брали участь в аналогічних випробуваннях. Костюков назвав інцидент «ланцюгом трагічних випадковостей».

Видання «Фонтанка» пише, що причиною загибелі вчених міг стати вибух малогабаритного джерела енергії з використанням матеріалів, що діляться. Під цим формулюванням можна розуміти ядерний реактор, але в «Росатомі» говорять про ядерну батарею, повідомляє видання.

Над яким саме проектом працювали вчені, не уточнюється. Рік тому російські ЗМІ писали, що ядерний центр у Сарові займався розробкою міжконтинентальної ракети необмеженої дальності «Буревісник». ЗМІ з посиланням на розвідку США повідомляли, що лише одне випробування з моменту створення ракети було проведене успішно.

Про вибух в Архангельській області стало відомо 8 серпня. За даними «Росатому», під час випробувань вибухнула ракета, в двигуні якої використовувалося радіоактивне ізотопне джерело живлення. Міноборони стверджувало, що в атмосферу не потрапили жодні шкідливі речовини. При цьому відділ цивільного захисту адміністрації міста Сєвєродвінськ повідомив, що розташовані в межах міста датчики зафіксували короткочасне підвищення радіаційного фону. Згодом він нормалізувався.

Західні джерела стверджують, що на узбережжі Білого моря в районі вибуху працює теплохід «Серебрянка», призначений для збирання та зберігання рідких радіоактивних відходів. Район Білого моря, поряд з яким стався вибух, буде закритий на місяць для судноплавства.