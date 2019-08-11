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11 Серпень 2019, Київ 19:03
Новини | Міжнародні

У російському місті Саров оголошена жалоба за 5 співробітниками ядерного центру

Запуск російської крилатої ракети з двигуном на ядерному паливі 1 березня 2018 року

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У місті Саров Нижегородської області Росії оголошена жалоба у зв'язку із загибеллю п’ятьох співробітників Російського федерального ядерного центру – Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики. Так розпорядився голова міської адміністрації Олексій Голубєв, повідомляють російські інформагенції.

З 13:00 11 серпня і до кінця 12 серпня в місті приспущені державні прапори і скасовані розважальні заходи. У постанові йдеться, що це пов’язано із загибеллю співробітників при виконанні завдання державного значення. Якого саме завдання, в тексті не уточнюється.

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«Росатом» визнав загибель 5 осіб під час «супроводження ізотопних джерел живлення»

10 серпня російська державна корпорація «Росатом» вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області 8 серпня стався на установці з джерелом радіації. П’ять співробітників загинули, ще троє зазнали травм і опіків різного ступеня тяжкості. Експерти припускають, що в Білому морі могли проходити випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

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