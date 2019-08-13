Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Серпень 2019, Київ 15:32
Новини | Політика

Путін наступного тижня говоритиме з Макроном про Україну – Кремль

Візит президента Росії до Франції запланований на 19 серпня

Дивитись коментарі

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить з тамтешнім президентом Емманюелем Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Теми очевидні — це двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми… Це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі», – сказав Пєсков.

Він зазначив, що візит Путіна до Франції триватиме один день.

Факт зустрічі Макрона з Путіним 19 серпня підтвердили і в Єлисейському палаці.

/**/ /**/ /**/ Будівля МЗС Франції, Париж
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Франція: зміна «нормандського формату» не стоїть на порядку денному

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомляв, що цього тижня представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо «нормандського формату». Про необхідність скликання зустрічі в такому форматі на рівні глав чотирьох держав – України, Росії, Німеччини та Франції, заявляв під час своєї останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG