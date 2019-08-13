Путін наступного тижня говоритиме з Макроном про Україну – Кремль

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить з тамтешнім президентом Емманюелем Макроном ситуацію в Україні та продовження роботи в нормандському форматі, повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Теми очевидні — це двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми… Це, звичайно ж, Україна і, звичайно, обговорять перспективи продовження роботи в нормандському форматі», – сказав Пєсков.

Він зазначив, що візит Путіна до Франції триватиме один день.

Факт зустрічі Макрона з Путіним 19 серпня підтвердили і в Єлисейському палаці.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер повідомляв, що цього тижня представники США, Німеччини та Франції планують провести консультації щодо «нормандського формату». Про необхідність скликання зустрічі в такому форматі на рівні глав чотирьох держав – України, Росії, Німеччини та Франції, заявляв під час своєї останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський.