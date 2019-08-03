Зеленський розповів про можливу «нормандську» зустріч

Президент України Володимир Зеленський повідомив про можливий термін нової зустрічі в так званому «нормандському форматі» щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Як сказав він у перебігу своєї поїздки до Трускавця Львівської області, така зустріч на рівні чотирьох представників міністерств закордонних справ країн-учасниць може відбутися у Франції наприкінці серпня.

Понад два тижні тому Зеленський, іще не уточнюючи можливих термінів цієї зустрічі зовнішньополітичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату», заявляв, що очікує після неї і проведення зустрічі самих керівників України, Німеччини, Франції і Росії.

Так само й заступник голови офісу президента Вадим Пристайко говорив тоді, що ці радники планують знову зустрітися наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію домовленостей, про які йшлося на попередній зустрічі 12 липня.

Але він тоді заявляв, що очікує на зустрічі лідерів держав не відразу після цієї наступної зустрічі, а через одну зустріч.

За словами Пристайка, серед домовленостей, досягнених на зустрічі 12 липня, був обмін бранцями протягом місяця, хоча точна кількість їх не була остаточно узгоджена.

«Нормандський формат» переговорів про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу був започаткований на зустрічі президентів України, Франції й Росії і канцлера Німеччини у французькій Нормандії 2014 року. Ці переговори відбуваються у форматах керівників держав чи голів МЗС, а готують їх на зустрічах радників. Останніми місяцями Росія уникала таких переговорів, очікуючи на зміну влади в Україні і на те, що нова українська влада буде більш поступливою перед домаганнями Кремля.