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16 Липень 2019, Київ 14:21
Новини | Політика

Пристайко: на зустрічі радників у «нормандському форматі» домовилися про обмін бранцями

Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко

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Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі в Парижі радники у «нормандському форматі» домовились щодо обміну бранцями.

«Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент говорив 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша мета зараз обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх», про який ми довго говоримо і який до цього довгий час був заблокований», – сказав Пристайко.

Він також висловив сподівання, що захоплені Росією українські мояряки будуть звільнені найближчим часом.

«Наша команда у постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які є шанси отримати наших хлопців назад», – додав Пристайко.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і екс-президент Леонід Кучма, якого знову призначили головою української делегації на переговорах у Мінську. Київ, 3 червня 2019 року
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Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі 12 липня для відновлення роботи «нормандського формату».

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