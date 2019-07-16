Пристайко: на зустрічі радників у «нормандському форматі» домовилися про обмін бранцями

Заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі в Парижі радники у «нормандському форматі» домовились щодо обміну бранцями.

«Протягом місяця домовилися здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент говорив 10 на 10, 15 на 15. В принципі, ми не замикаємося навколо кількості людей. Наша мета зараз обміняти та отримати наших людей назад і розблокувати процес «всіх на всіх», про який ми довго говоримо і який до цього довгий час був заблокований», – сказав Пристайко.

Він також висловив сподівання, що захоплені Росією українські мояряки будуть звільнені найближчим часом.

«Наша команда у постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які є шанси отримати наших хлопців назад», – додав Пристайко.

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі 12 липня для відновлення роботи «нормандського формату».