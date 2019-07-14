Порошенко заявив про 90% ймовірності, що полонені моряки будуть звільнені до 21 липня

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що володіє інформацією про високу ймовірність повернення в Україну до дня виборів, 21 липня, утримуваних Росією українських моряків.

«Маю інформацію, що на 90% що наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було, і мені байдуже, хто на це натягне ковдру, і на кого Путін покладе у зв’язку з виборчими процесами причину або позитив. Я дуже прагну, щоб вдома опинилися наші герої», – сказав Порошенко в інтерв’ю програмі «Сьогодні.Підсумки» на телеканалі «Україна».

Жодних деталей, зокрема щодо того, звідки у нього така інформація, Порошенко не вказав.

11 липня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим в у бесіді було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна «з ініціативи української сторони».

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​