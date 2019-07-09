У Росії висунули остаточне обвинувачення українським морякам – адвокат

Слідче управління ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції всім військовополоненим українським морякам. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Висунення обвинувачення в остаточній редакції означає завершення слідчих дій, пов’язаних зі збором і процесуальним закріпленням доказів. Наступна стадія – ознайомлення з матеріалами кримінальної справи», – зазначив юрист.

За його словами, наступного тижня слідство звернеться до Лефортовського районного суду Москви з клопотанням про продовження строку тримання під вартою всіх військовополонених.

Попередня дата судових засідань щодо продовження запобіжного заходу – 17 липня.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.