Львів долучився до акції на підтримку полонених моряків до Дня ВМС

Нацгвардійці у Львові долучилися до всеукраїнської акції на підтримку 24 українських моряків, які перебувають у полоні в Росії. Вони роздавали перехожим інформаційні листівки і квіти.

«Це просвітницька акція, щоб нагадати людям про полонених українських моряків, щоб вони знали, що про них в Україні не забули. На листівках намальовані кораблі і написані прізвища полонених моряків, які несли на них службу», – каже учасник акції Вадим Дмитрук.

Акції на підтримку українських моряків відбулись також у Рівному, Тернополі, Ужгороді, Сарнах.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час заходів з нагоди дня ВМС України і початку українсько-американських командно-штабних навчань «Сі Бриз-2019» в Одесі заявив, що він і його команда роблять все, щоб якомога швидше звільнити українських моряків.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

День ВМС щороку відзначають у першу неділю липня, згідно з указом президента Віктора Ющенка у 2006 році. Однак із приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році святкування були перенесені на останню неділю липня, як і в Росії. Відновив український День ВМС у першу неділю липня своїм указом президент Петро Порошенко у 2015 році.