Зеленський присвоїв почесні імена військово-морському ліцею та бригаді з Криму

Під час робочого візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування 36 окремій бригаді морської піхоти (36 OБрМП) і Військово-морському ліцею, передислокованому у2014 році із Севастополя до Одеси, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з урочистостей до дня ВМС.

36 ОбрМП присвоєне імя контрадмірала Михайла Білинського, а ліцею – віцеадмірала Володимира Безкоровайного.

Бригаду сформували у 2015 році на базі кількох військових частин, виведених із окупованого Криму. Після доукомплектування та бойового злагодження бригада була переміщена у зону проведення воєнної операції в Донецькій та Луганській областях.

Військово-морський ліцей у 2014 році був передислокований із Севастополя, де працював з 2009 року. Цього року у ліцеї відбувся вже 9 випуск: навчання в середньому спеціальному навчальному закладі закінчили більше 70 юнаків.

День флоту в Україні відзначають у першу неділю липня з 2015 року.