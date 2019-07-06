Сьогодні курсанти, завтра – командири. Навчання «Сі-Бриз» як досвід для майбутніх офіцерів

Серед понад трьох тисяч військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях «Сі-Бриз-2019», є ті, хто поки тільки опановує військові спеціальності. Який досвід дає їм участь у міжнародних навчаннях? Які завдання доручають під час маневрів?

Практичні навички організації військового зв’язку на «Сі-Бриз-2019» відпрацьовують курсанти київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

​Майбутні офіцери ВМС

До корабельної практики на час маневрів залучені близько 50 третьокурсників Інституту Військово-морських сил Одеської морської академії. Як повідомляє керівництво навчальної практики, курсанти отримали розподіл на усі кораблі ВМС України, котрі цього року беруть участь у «Сі-Бризі».

Для практики умови майже ідеальні – курсанти бачать, як наш фрегат взаємодіє в морі з іншими кораблями міжнаціональної тактичної групи

П’ятеро курсантів Інституту ВМС практикуються на флагманському кораблі українського військового флоту.

Командир фрегату «Гетьман Сагайдачний» капітан 2 рангу Олексій Корецький розповів: «У виші вони навчаються за спеціальностями «кораблеводіння», «електромеханічна бойова частина», «радіотехнічна бойова частина». Як для навчальної практики умови майже ідеальні – курсанти бачать, як наш фрегат взаємодіє в морі з іншими кораблями міжнаціональної тактичної групи».

​Командир «Сагайдачного» поінформував, що, крім українського фрегату, до складу тактичної групи ударних кораблів на навчаннях «Сі-Бриз» входять американський есмінець Carney, корвети ВМС Румунії Contraamiral Eustaciu Sebastian і Болгарії «Бодри».

​Майбутні лейтенанти морської піхоти

Єдиний в Україні військовий виш, де на факультеті десантно-штурмових військ (ДШВ) готують офіцерів морської піхоти, – Одеська Військова академія.

«Цьогоріч участь в «Сі-Бризі» беруть загалом 25 курсантів другого і третього курсів спеціальності «Управління діями підрозділів морської піхоти». Навчальну практику вони проходять на посадах командирів відділень, командирів взводів», – повідомив Радіо Свобода начальник академії генерал-майор Олег Гуляк.

Начальник факультету ДШВ Військової академії (місто Одеса) полковник Сергій Куз додав, що ще до офіційного відкриття «Сі-Бризу» курсанти взяли участь в командно-штабному навчанні між батальйонами морської піхоти України та США.

«Практичний етап підготовки розпочався 1 липня. Курсанти факультету ДШВ, призначені в десантно-штурмову роту батальйону морської піхоти, проходять 10-денний курс виживання. Курс за стандартами НАТО триває на Тендрівській косі», – зазначив він.

Торік під час «Сі-Бризу» полковник Куз був керівником напрямку наземного компоненту маневрів (морська піхота). В одному з епізодів морпіхи разом із курсантами Військової академії відпрацьовували нічне десантування: їхній літак Ан-26 йшов без вогнів, не підсвічувався й майданчик приземлення. В другому епізоді курсанти Військової академії в складі взводу морської піхоти брали участь у ротних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою за стандартами НАТО.

Курсанти прийняли в підпорядкування відділення та взводи, тобто на «Сі-Бризі» цьогоріч вони командири, які управляють підлеглими

«Цього року увагу акцентовано на іншому – на вдосконаленні лідерських якостей. «Курсанти прийняли в підпорядкування відділення та взводи, тобто на «Сі-Бризі» цьогоріч вони не матроси чи солдати, а командири, які управляють підлеглими, відпрацьовують сумісність своїх підрозділів з підрозділами морської піхоти США», – розповів начальник факультету ДШВ Сергій Куз.

Військові перекладачі

Якщо у попередні роки сухопутна складова маневрів проводилась на «Широкому лані» на Миколаївщині, то нині польовий табір сухопутної складової «Сі-Бриз-2019» розгорнуто на полігоні поблизу Одеси. Там, на території Центру забезпечення навчального процесу Військової академії, дислокований, зокрема, об’єднаний міжнародний батальйон морської піхоти.

Мовну комунікацію між військовослужбовцями ЗСУ та іноземних підрозділів забезпечують курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На «Сі-Бризі» Ольга Бабич (3 курс) та Анастасія Гофман (5 курс) уперше, але, як розповідають, раніше здійснювали лінгвістичний супровід навчань Rapid Trident і військової тренувальної місії Operation UNIFIER.

Курсантки навчаються за спеціальністю «Військовий переклад». Серед навчальних дисциплін мають такі, як військово-технічний, військово-політичний, військово-спеціальний переклади. «Мовної бази і знань у нас достатньо для якісного перекладу під час польових навчань, адже для цивільних перекладачів військова термінологія є дещо специфічною», – зауважила Анастасія Гофман.

Робочий день під час навчань, розповіла Радіо Свобода Ольга Бабич, розпочинається з того, що кожен із перекладачів отримує розподіл у певний військовий підрозділ.

До речі, саме із курсанток Військового інституту КНУ імені Шевченка складався найкрасивіший парадний розрахунок на військовому параді на честь 27-ї річниці Незалежності України. Торік військовослужбовці-жінки крокували Хрещатиком вперше.

Посилено вивчають англійську, яка є основною мовою спілкування на міжнародних військових навчаннях, також в Одеському Військово-морському ліцеї (у 2014 році був передислокований із Севастополя). Цього року 14 ліцеїстів-випускників отримали сертифікат СМР 1 (стандартизований мовленнєвий рівень), котрий визначає знання англійської мови за стандартами STANAG 6001.

«Проте брати участь в таких серйозних навчаннях, як «Сі-Бриз» ліцеїсти не мають права, вони неповнолітні, – зауважив у розмові з Радіо Свобода начальник ліцею капітан 1 рангу Віктор Шмигановський.

За інформацією прес-центру Командування ВМС України, цього року у навчаннях «Сі-Бриз» беруть участь кораблі і підрозділи України, Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції – загалом 19 країн. Загальна чисельність особового складу – понад 3 тисячі військовослужбовців. Задіяні 28 військових кораблів і суден забезпечення (в тому числі вперше в історії навчань – американський швидкохідний транспортно-десантний корабель-катамаран USNS Yuma), 27 літальних апаратів. Керівниками навчань від української сторони є перший заступник командувача ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, від США – командир тактичного з’єднання «65» 6-го флоту ВМС США капітан 1 рангу Метью Ліман.