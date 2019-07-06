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06 Липень 2019, Київ 10:08
Політика

Сьогодні курсанти, завтра – командири. Навчання «Сі-Бриз» як досвід для майбутніх офіцерів

Обладнання на фрегаті «Гетьман Сагайдачний» під час медіа-дня «Морський компонент» у межах міжнародних військових навчань Сі-Бриз-2019. Одеса, 5 липня 2019 року

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Серед понад трьох тисяч військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях «Сі-Бриз-2019», є ті, хто поки тільки опановує військові спеціальності. Який досвід дає їм участь у міжнародних навчаннях? Які завдання доручають під час маневрів?

Практичні навички організації військового зв’язку на «Сі-Бриз-2019» відпрацьовують курсанти київського Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Майбутні офіцери ВМС

До корабельної практики на час маневрів залучені близько 50 третьокурсників Інституту Військово-морських сил Одеської морської академії. Як повідомляє керівництво навчальної практики, курсанти отримали розподіл на усі кораблі ВМС України, котрі цього року беруть участь у «Сі-Бризі».

Курсанти Інституту Військово-морських сил. Ілюстраційне фото. Фото прес-служби Командування ВМС
Курсанти Інституту Військово-морських сил. Ілюстраційне фото. Фото прес-служби Командування ВМС
Для практики умови майже ідеальні – курсанти бачать, як наш фрегат взаємодіє в морі з іншими кораблями міжнаціональної тактичної групи
Олексій Корецький

П’ятеро курсантів Інституту ВМС практикуються на флагманському кораблі українського військового флоту.

Командир фрегату «Гетьман Сагайдачний» капітан 2 рангу Олексій Корецький розповів: «У виші вони навчаються за спеціальностями «кораблеводіння», «електромеханічна бойова частина», «радіотехнічна бойова частина». Як для навчальної практики умови майже ідеальні – курсанти бачать, як наш фрегат взаємодіє в морі з іншими кораблями міжнаціональної тактичної групи».

Фрегат «Гетьман Сагайдачний» в порту Одеси (архівне фото)
Фрегат «Гетьман Сагайдачний» в порту Одеси (архівне фото)

​Командир «Сагайдачного» поінформував, що, крім українського фрегату, до складу тактичної групи ударних кораблів на навчаннях «Сі-Бриз» входять американський есмінець Carney, корвети ВМС Румунії Contraamiral Eustaciu Sebastian і Болгарії «Бодри».

Морпіхи готуються до нічного десантування, липень 2018 року. Фото прес-служби Командування ВМС
Морпіхи готуються до нічного десантування, липень 2018 року. Фото прес-служби Командування ВМС

Майбутні лейтенанти морської піхоти

Єдиний в Україні військовий виш, де на факультеті десантно-штурмових військ (ДШВ) готують офіцерів морської піхоти, – Одеська Військова академія.

«Цьогоріч участь в «Сі-Бризі» беруть загалом 25 курсантів другого і третього курсів спеціальності «Управління діями підрозділів морської піхоти». Навчальну практику вони проходять на посадах командирів відділень, командирів взводів», – повідомив Радіо Свобода начальник академії генерал-майор Олег Гуляк.

Начальник факультету ДШВ Військової академії (місто Одеса) полковник Сергій Куз додав, що ще до офіційного відкриття «Сі-Бризу» курсанти взяли участь в командно-штабному навчанні між батальйонами морської піхоти України та США.

«Практичний етап підготовки розпочався 1 липня. Курсанти факультету ДШВ, призначені в десантно-штурмову роту батальйону морської піхоти, проходять 10-денний курс виживання. Курс за стандартами НАТО триває на Тендрівській косі», – зазначив він.

Торік під час «Сі-Бризу» полковник Куз був керівником напрямку наземного компоненту маневрів (морська піхота). В одному з епізодів морпіхи разом із курсантами Військової академії відпрацьовували нічне десантування: їхній літак Ан-26 йшов без вогнів, не підсвічувався й майданчик приземлення. В другому епізоді курсанти Військової академії в складі взводу морської піхоти брали участь у ротних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою за стандартами НАТО.

Нічне десантування, липень 2018 року. Фото прес-служби Командування ВМС
Нічне десантування, липень 2018 року. Фото прес-служби Командування ВМС
Курсанти прийняли в підпорядкування відділення та взводи, тобто на «Сі-Бризі» цьогоріч вони командири, які управляють підлеглими
Сергій Круз

«Цього року увагу акцентовано на іншому – на вдосконаленні лідерських якостей. «Курсанти прийняли в підпорядкування відділення та взводи, тобто на «Сі-Бризі» цьогоріч вони не матроси чи солдати, а командири, які управляють підлеглими, відпрацьовують сумісність своїх підрозділів з підрозділами морської піхоти США», – розповів начальник факультету ДШВ Сергій Куз.

Військові перекладачі

Якщо у попередні роки сухопутна складова маневрів проводилась на «Широкому лані» на Миколаївщині, то нині польовий табір сухопутної складової «Сі-Бриз-2019» розгорнуто на полігоні поблизу Одеси. Там, на території Центру забезпечення навчального процесу Військової академії, дислокований, зокрема, об’єднаний міжнародний батальйон морської піхоти.

Морські піхотинці під час навчань «Сі-Бриз-2018». Фото прес-служби Командування ВМС
Морські піхотинці під час навчань «Сі-Бриз-2018». Фото прес-служби Командування ВМС

Мовну комунікацію між військовослужбовцями ЗСУ та іноземних підрозділів забезпечують курсанти Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На «Сі-Бризі» Ольга Бабич (3 курс) та Анастасія Гофман (5 курс) уперше, але, як розповідають, раніше здійснювали лінгвістичний супровід навчань Rapid Trident і військової тренувальної місії Operation UNIFIER.

Курсантки навчаються за спеціальністю «Військовий переклад». Серед навчальних дисциплін мають такі, як військово-технічний, військово-політичний, військово-спеціальний переклади. «Мовної бази і знань у нас достатньо для якісного перекладу під час польових навчань, адже для цивільних перекладачів військова термінологія є дещо специфічною», – зауважила Анастасія Гофман.

Робочий день під час навчань, розповіла Радіо Свобода Ольга Бабич, розпочинається з того, що кожен із перекладачів отримує розподіл у певний військовий підрозділ.

До речі, саме із курсанток Військового інституту КНУ імені Шевченка складався найкрасивіший парадний розрахунок на військовому параді на честь 27-ї річниці Незалежності України. Торік військовослужбовці-жінки крокували Хрещатиком вперше.

Військовий перекладач, курсантка Ольга Бабич на полігоні під Одесою
Військовий перекладач, курсантка Ольга Бабич на полігоні під Одесою

Посилено вивчають англійську, яка є основною мовою спілкування на міжнародних військових навчаннях, також в Одеському Військово-морському ліцеї (у 2014 році був передислокований із Севастополя). Цього року 14 ліцеїстів-випускників отримали сертифікат СМР 1 (стандартизований мовленнєвий рівень), котрий визначає знання англійської мови за стандартами STANAG 6001.

«Проте брати участь в таких серйозних навчаннях, як «Сі-Бриз» ліцеїсти не мають права, вони неповнолітні, – зауважив у розмові з Радіо Свобода начальник ліцею капітан 1 рангу Віктор Шмигановський.

За інформацією прес-центру Командування ВМС України, цього року у навчаннях «Сі-Бриз» беруть участь кораблі і підрозділи України, Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції – загалом 19 країн. Загальна чисельність особового складу – понад 3 тисячі військовослужбовців. Задіяні 28 військових кораблів і суден забезпечення (в тому числі вперше в історії навчань – американський швидкохідний транспортно-десантний корабель-катамаран USNS Yuma), 27 літальних апаратів. Керівниками навчань від української сторони є перший заступник командувача ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, від США – командир тактичного з’єднання «65» 6-го флоту ВМС США капітан 1 рангу Метью Ліман.

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