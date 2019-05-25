В Одесі випустилися нові курсанти Військово-морського ліцею – фоторепортаж

В Одесі урочисто закінчили навчання 71 курсант Військово-морського ліцею – більше, аніж колись. Серед них – троє мешканців Донецької області. Це – дев’ятий випуск середнього спеціального навчального закладу, який було відкрито 1 вересня 2009 року в Севастополі. Після анексії Криму учбовий заклад та курсанти перебралися до Одеси.

З 71 одного випускника 39 ліцеїстів поступає до інституту Військово Морських Сил (Одеса), 12 – в Одеську Військову академію, 6 – до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 4 – у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (Київ) та 3 – в академію імені Гетьмана Сагайдачного (Львів).

В 2017 року у Військово-морському ліцеї відкрили курс підготовки до тестування для визначення рівня знання англійської мови за стандартами STANAG 6001. За результатами тестування 14 ліцеїстів отримали сертифікат СМР 1. Віце-старшина 1 статті Юрій Халевін брав участь, а віце-старшина 2 статті Сергій Павлишенець посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. 2 з 26 військовополонених українських моряків, ув’язнених у Росії – випускники Військово-морського ліцею.