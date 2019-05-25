Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2019, Київ 20:37
Фотогалереї

В Одесі випустилися нові курсанти Військово-морського ліцею – фоторепортаж

В Одесі урочисто закінчили навчання 71 курсант Військово-морського ліцею – більше, аніж колись. Серед них – троє мешканців Донецької області. Це – дев’ятий випуск середнього спеціального навчального закладу, який було відкрито 1 вересня 2009 року в Севастополі. Після анексії Криму учбовий заклад та курсанти перебралися до Одеси.

З 71 одного випускника 39 ліцеїстів поступає до інституту Військово Морських Сил (Одеса), 12 – в Одеську Військову академію, 6 – до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 4 – у Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (Київ) та 3 – в академію імені Гетьмана Сагайдачного (Львів).

В 2017 року у Військово-морському ліцеї відкрили курс підготовки до тестування для визначення рівня знання англійської мови за стандартами STANAG 6001. За результатами тестування 14 ліцеїстів отримали сертифікат СМР 1. Віце-старшина 1 статті Юрій Халевін брав участь, а віце-старшина 2 статті Сергій Павлишенець посів ІІІ місце у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. 2 з 26 військовополонених українських моряків, ув’язнених у Росії – випускники Військово-морського ліцею.

В ліцеї навчаються кілька сотень курсантів з усієї України
1 В ліцеї навчаються кілька сотень курсантів з усієї України
Один з офіцерів&nbsp;віддає честь бойовому прапору ліцею, який вивезли з Криму в 2014 році
2 Один з офіцерів віддає честь бойовому прапору ліцею, який вивезли з Криму в 2014 році
Крім атестату ліцеїсти отримують&nbsp;нагрудні знаки, а деякі також грамоти та відзнаки&nbsp;
3 Крім атестату ліцеїсти отримують нагрудні знаки, а деякі також грамоти та відзнаки 
Спочатку курсанти репетували урочисту церемонію, а потім вишукувалися&nbsp;зустрічати командування
4

Спочатку курсанти репетували урочисту церемонію, а потім вишукувалися зустрічати командування
На церемонію закінчення ліцею прибув перший заступник командувача ВМСУ, начальник штабу, віце-адмірал Андрій Тарасов
5 На церемонію закінчення ліцею прибув перший заступник командувача ВМСУ, начальник штабу, віце-адмірал Андрій Тарасов
Також знаки вручав ветеран морської піхоти Олег Найда
6 Також знаки вручав ветеран морської піхоти Олег Найда
7
Старий&nbsp;прапороносець цілує прапор на прощання і передає його молодому, який також торкається губами знамені
8 Старий прапороносець цілує прапор на прощання і передає його молодому, який також торкається губами знамені
9
10

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG