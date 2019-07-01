Есмінець США прибув до порту Одеси для участі в навчаннях

Есмінець ВМС США «Карні» прибув до порту Одеси 30 червня, повідомляють американські ВМС.

«Кожен захід у Чорне море надає унікальну можливість співпрацювати з нашими союзниками та партнерами в регіоні, – каже командний офіцер «Карні» Тайсон Янґ. – Навчання та взаємодія з нашими партнерами зі стратегічних місць розташування в Європі є надзвичайно важливим для вчасної і скоординованої відповіді в час кризи».

Есмінець візьме участь у навчаннях «Сі бриз-2019», спрямованих на покращення злагодженості дій у Чорному морі між країнами НАТО та країнами-партнерами альянсу, повідомляють ВМС.

«Карні» – п’ятий корабель США, що заходить у Чорне море з початку цього року. Попереднім візитом був захід есмінця «Росс» у квітні. «Росс» узяв участь у трьох навчаннях з ВМС Болгарії, Береговою охороною Грузії, а також ВМС Туреччини, мовиться на офіційній сторінці американських Військово-морських сил.

19-і військові навчання «Сі бриз» розпочались 1 липня в Україні.

Навчання, організовані Україною і США, цього року об’єднують 19 країн. До них буде залучено 32 кораблі, 24 літаки і понад 3000 військових, повідомляє командування 6-го флоту США.

Серед учасників навчань – Великобританія, Данія, Франція, Греція, Італія, Норвегія, Швеція, Болгарія, Польща, Молдова, Румунія, Туреччина, Естонія, Грузія, Латвія, Литва, Канада, США й Україна.

«Сі бриз» – щорічні міжнародні морські навчання з сухопутними, повітряними і водно-наземними компонентами, співорганізовані Україною і США, щоб посилити взаємодію і спроможності сил країн-учасниць», – мовиться в заяві Міністерства оборони США, яку цитує видання Freebeacon.