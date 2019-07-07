«Україна чекає на Вас» – в Одесі відбулось погашення конвертів на підтримку полонених моряків

В Одесі 7 липня під час урочистостей з нагоди відзначення Дня ВМС Збройних сил України відбулося погашення конвертів «Укрпошти» з написом «Україна чекає на Вас», повідомили штабі ВМС.

«На конверті зображена картина художниці Беати Куркуль «Маленький кораблику, повертайся додому», яка була створена на підтримку українських моряків, захоплених у полон російськими силовиками поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року», – йдеться в повідомленні.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів анексованого Криму обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​