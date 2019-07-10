Суд у Москві розгляне продовження арешту українським морякам 17 липня

Лефортовський районний суд міста Москва 17 липня розгляне продовження строків утримання під вартою для українських полонених моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«Як і в попередніх випадках, розгляд клопотань слідства про продовження строків тримання під вартою буде відбуватися в «дві зміни» – ранкові засідання і вечірні», – зазначив Полозов.

Ранкові засідання мають початися близько 9:30, вечірні – 14:00.

До першої групи моряків увійдуть: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба.

Друга група: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В’ячеслав Зінченко, Сергій Попов.

Третя група: Роман Мокряк, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Сергій Цибізов, Андрій Шевченко.

Четверта група: Юрій Без’язичний, Юрій Будз, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семидоцький, Андрій Ейдер.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.