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15 Липень 2019, Київ 21:25
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Клімкін про полонених моряків: «Розвиток ситуації буде» – відео

Клімкін про полонених моряків: «Розвиток ситуації буде» – відео
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову виключив можливість визнання Києвом російського суду над військовополоненими в Росії українськими моряками як передумову їхнього звільнення з-під варти в Москві. В інтерв’ю проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Клімкін нагадав, що навіть самі моряки не визнають, що могли б хоч теоретично скоїти якісь злочини. «Вони є військовополоненими. Росія порушила імунітет наших військових суден. Росія намагається вдавати, що окупація – це факт, який має визнаватися. Але це визнається тільки Росією. Весь світ цього не визнає. Є позиція всього світу, є рішення Міжнародного трибуналу (з морського права – ред.), що вони мають бути звільнені, негайно і безумовно», – наголошує Клімкін. Він також заявив: «Розвиток ситуації буде, а ось коли та який – я не хочу казати». Відео проекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время»

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