Полозов про подовження арешту морякам: російська влада хоче забезпечити собі маневр

Російський суд вчергове подовжить арешт українським військовополоненим морякам на випадок, якщо Кремль не зможе домовитися з Києвом про їх повернення – таку думку висловив адвокат моряків Микола Полозов в ефірі Радіо Свобода.

Такий прогноз Полозова стосується чергового судового засідання щодо подовження арешту українським морякам, яке має відбутися 17 липня.

«Це радше ритуальний суд, оскільки в моряків збігає термін утримання під вартою наприкінці липня. Я думаю, що російська влада незалежно від політичних домовленостей хоче забезпечити собі маневр, щоб не вийшло так, що не домовилися, а 24-го (липня – ред.) треба відпускати. Тому в будь-якому разі слідство ФСБ подало клопотання про подовження терміну тримання під вартою. В будь-якому разі це клопотання буде задоволене, і суд подовжить термін утримання під вартою», – сказав адвокат.

Однак, зазначає він, в разі, якщо після суду слідчі у «справі» військовополонених з якихось причин вирішать змінити запобіжний захід, в них будуть для цього інструменти.

«Змінити запобіжний захід може слідчий за своєю ініціативою зі згоди керівника слідчого органу. Тому я не думаю, що на суді будуть якісь сюрпризи. Звісно, ми будемо надавати всі необхідні документи, в тому числі копію наказу Міжнародного трибуналу ООН і, безумовно, будемо вимагати, щоб російський суд виконував рішення міжнародної інстанції і звільнив моряків. Але я думаю, що, в принципі, драматургія цього прийдешнього суду цілком очевидна і закономірна. Тобто буде подовження, і вже тільки після цього буде, відповідно, ухвалення якихось політичних рішень і процесуальних дій», – припускає Полозов.

За словами адвоката, військовополонені стежать за новинами і «прекрасно розуміють, яка робота була виконана для того, щоб їх звільнити».

«Зазвичай в ув’язнених за півроку починається період депресії, апатії. Тут рівно все навпаки. Вони на моральному підйомі. Що стосується самопочуття, то в переважній більшості в них добре самопочуття. Звісно, є питання по поранених, тому ж Василю Сороці. Попри прогрес із рукою, потрібна косметологічна операція на руці. Андрієві Артеменку потрібен офтальмолог. Я сьогодні чув, що омбудсмени про такі окремі питання домовилися. Всі моряки сподіваються і вірять, що скоро повернуться додому», – каже правник.

10 липня Микола Полозов повідомив, що чергове судове засідання щодо подовження запобіжного заходу полоненим морякам відбудеться 17 липня.

Читайте також: Порошенко заявив про 90% ймовірності, що полонені моряки будуть звільнені до 21 липня​

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​