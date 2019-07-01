Захопленому моряку Гриценку висунули звинувачення в остаточній редакції – адвокат

У російській столиці Москві відбулися слідчі дії щодо полоненого українського моряка Дениса Гриценка, під час яких йому висунули обвинувачення в остаточній редакції, повідомив російський адвокат Микола Полозов на сторінці у Facebook.

За його словами, під час слідчих дій Гриценко і його адвокати були ознайомлені з результатом проведеної комісійної ситуаційної судової експертизи.

«Стосовно Дениса Гриценка був проведений додатковий допит, під час якого він озвучив дані, передбачені статтею 17 ІІІ Женевської конвенції. Під час допиту захист долучив завірену копію резолюції ПАРЄ 2292 від 26.06.2019 року з перекладом, в якій, згідно з пунктом 13.1, міститься вимога про звільнення 24 українських військових моряків», – вказав Полозов.

Адвокат зазначив, що Гриценко став дев’ятим захопленим українським моряком, кому слідство ФСБ Росії висунуло звинувачення в остаточній редакції.

«З початку слідчих дій у нас була можливість поспілкуватися з Денисом. Почувається він задовільно, продовжує в умовах СІЗО підтримувати себе у фізичній формі, читає книги. З радістю дізнався про одруження Віктора Беспальченка з Тетяною, передає молодим свої вітання. Денис Гриценко сподівається, що сильні світу цього зможуть знайти можливості домовитися, і всі військовополонені моряки зможуть повернутися додому до своїх близьких. Він вважає, що головне – не втрачати надію, бути сильними і працювати на позитивний результат», – розповів Полозов.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії раніше вже заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.