Єлисейський палац розповів, коли Макрон обговорить з Путіним зустріч у «нормандському форматі»

Президент Франції Емманюель Макрон 19 серпня обговорить із російським колегою Володимиром Путіним зустріч у «нормандському форматі», повідомив Єлисейський палац, коментуючи підсумки телефонної розмови Макрона та українського президента Володимира Зеленського.

За даними офісу президента Франції, Макрон запевнив, що Париж готовий досягти конкретних результатів у найближчий час у межах «нормандського формату».

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори в «нормандському форматі».

7 серпня Зеленський провів із Путіним телефонну розмову і закликав його «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків, «щоб вони припинили вбивство наших людей».

Водночас, за даними Кремля, Путін заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

Уряд Німеччини заявив, що «нормандський формат» важливий, але про плани зустрічі лідерів повідомити не може.

21 липня на Донбасі розпочалося нове перемир’я.